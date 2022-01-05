Danh ca Hương Lan: 'Anh Chế Linh có con rải rác khắp thế giới'

Cụ thể, danh ca Hương Lan chia sẻ, danh ca Chế Linh là một người rất thích "nhậu" và rủ rê người khác "nhậu" nhưng nam ca sĩ chỉ "nhậu" sau khi hoàn thành xong show diễn mà thôi. Lý giải cho sự việc này, nữ ca sĩ cho biết, nếu Chế Linh nhậu say thì sẽ không hát hò gì được.

Trong chương trình Nghệ thuật kim cổ vừa được phát sóng mới đây với sự tham gia của danh ca Hương Lan , cô đã chia sẻ nhiều kỷ niệm đáng nhớ với danh ca Chế Linh . Bên cạnh những câu chuyện vui xung quanh đàn anh, cô cũng tiết lộ một bí mật khá bất ngờ về nam ca sĩ.

Tôi khuyên mọi người mời show anh Chế Linh thì đừng cho anh ấy nhậu trước show không là cười với nhau luôn đấy. Tôi mà mời show anh Chế Linh là cứ phải giấu hết rượu đi. Anh Chế Linh hay có kiểu tự lôi rượu ra nhậu rồi khi có người can lại bảo: "Tao đâu có mời tụi bây nhậu đâu, kệ tụi bây chứ, nên khó có thể từ chối anh ấy." - Danh ca Hương Lan chia sẻ.

"Có một điều khác về anh Chế Linh là phải hát xong show mới được cho anh ấy nhậu, chứ trước show mà cho nhậu là hôm sau quậy tới bến, không hát hò gì được. Vì thế nên anh Chế Linh hay bảo: "Xong show mới cho tao nhậu nhé, trước show không được đâu".

Dù đã ở độ tuổi 'bát thập', giọng ca của Chế Linh vẫn còn rất khỏe

Ngoài ra, Hương Lan còn cho biết thêm rằng dù đã gần 80 tuổi thì giọng ca của Chế Linh vẫn nghe rất "đã" và rất "đời". Thời gian này muốn mời Chế Linh hát thì phải tranh thủ "o bế" chứ thời gian không biết trước được điều gì. Nữ danh ca còn khẳng định chắc nịch một thứ về nam danh ca người Chăm: "Dù có 90 tuổi thì anh Chế Linh hát vẫn khỏe".

Đặc biệt, nữ danh ca còn tiết lộ một điều khá "sốc" về nam danh ca người Ninh Thuận. Theo đó, cô cho hay, danh ca Chế Linh có rất nhiều con. Trong một lần cô đến tiểu bang khác tại Mỹ để hát đã gặp được một người thanh niên có ngoại hình giống với Chế Linh như "tạc tượng" nên cô chắc chắn đây chính là con của nam danh ca.

Danh ca Chế Linh cùng các con của mình

"Có lần tôi qua tiểu bang đó hát và gặp đứa con đó của anh Chế Linh. Dù không ai nói nhưng tôi nhìn một cái là biết đó là con anh ấy vì giống lắm, không thể nhìn sai được. Đứa con đó chạy ra bảo tôi: "Dạ chị Lan, chị Lan khỏe không?".

Tôi thấy thế lập tức bảo con anh Chế Linh: "Mày phải kêu tao bằng cô vì tao là em ông già mày, mày không thể kêu tao là chị được. Mày là con ông Chế Linh đúng không?". Đứa con đó bất ngờ hỏi: "Ủa, sao cô biết?". Tôi đáp ngay: "Nhìn mặt là biết liền, không trật đi đâu được".

Nó giống y chang anh Chế Linh luôn, giống hơn cả Chế Phong, chưa cần tới gần, chỉ cần nhìn qua cũng biết. Những người con trai của anh Chế Linh chỉ cần nhìn qua là biết. Anh Chế Linh nhiều con lắm, có con rải rác khắp thế giới. Anh ấy có duyên lắm." - Hương Lan hài hước nói.

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