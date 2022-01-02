Danh ca Chế Linh nói về việc bỏ rơi con trai làm người vô gia cư, khiến Thúy Nga phải vội xin lỗi

Hậu trường 02/01/2022 11:45

Về việc một người vô gia cư tại Mỹ nhận mình là con trai ruột của danh ca Chế Linh và bị bỏ rơi được Thúy Nga đăng tải, nam nghệ sĩ mới đây đã gặp trực tiếp Thúy Nga và nói về vấn đề này.

Trên kênh Youtube của mình, danh hài Thúy Nga mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc đi gặp danh ca Chế Linh tại Mỹ. Nữ danh hài cho biết cô đang ngồi làm chương trình thì Chế Linh gọi điện nói mới từ Canada qua và muốn gặp Thúy Nga. Dù bận rộn đến mấy nhưng ngay khi nhận được điện thoại từ nam nghệ sĩ, Thúy Nga đã tức tốc đến gặp ngay.

Danh ca Chế Linh nói về việc bỏ rơi con trai làm người vô gia cư, khiến Thúy Nga phải vội xin lỗi - Ảnh 1

Tại cuộc gặp, danh ca Chế Linh vẫn nhớ chuyện lần trước Thúy Nga đã đăng clip một người vô gia cư nhận là con Chế Linh nhưng bị bố bỏ rơi, khiến khán giả xôn xao. Nam danh ca còn nói Thúy Nga dẫn theo cả người này đến để gặp mặt ăn trưa.

Danh ca Chế Linh nói về việc bỏ rơi con trai làm người vô gia cư, khiến Thúy Nga phải vội xin lỗi - Ảnh 2

Còn nhớ cách đây khoảng một năm, Thúy Nga đã cho đăng tải đoạn clip gặp một người vô gia cư tên Thanh. Người này vì quá hâm mộ danh Chế Linh nên tự nghĩ ra câu chuyện mình là con của nam danh ca và bị bỏ rơi, phải sống lang thang.

Danh ca Chế Linh nói về việc bỏ rơi con trai làm người vô gia cư, khiến Thúy Nga phải vội xin lỗi - Ảnh 3

Thúy Nga thậm chí còn gọi điện về cho vợ của người vô gia cư này và được xác nhận câu chuyện là có thật. Chính vì thế, cô đã đăng tải clip Vlog đó lên và nhanh chóng gây xôn xao công chúng. Tuy nhiên, vài ngày sau, mẹ ruột của người vô gia cư này đã liên hệ với Thúy Nga đính chính những thông tin trên là hoàn toàn sai.

Danh ca Chế Linh nói về việc bỏ rơi con trai làm người vô gia cư, khiến Thúy Nga phải vội xin lỗi - Ảnh 4

Sau đó, Thúy Nga phải gọi điện xin lỗi danh ca Chế Linh và từ đó đến nay cô mới gặp lại ông. Ngay khi Thúy Nga vừa đến buổi gặp mặt, Chế Linh đã hỏi về chuyện người vô gia cư tên Thanh. Thúy Nga phải giải thích một lần nữa: “Ban đầu con cứ tưởng ông vô gia cư đó nói thật nên mới quay clip đăng lên, ai ngờ ông ấy bịa ra. Chị vợ nghe ông ấy nói cũng tưởng thật nên đứng ra xác nhận, làm con càng tin. Mãi sau đó mẹ ông ấy bảo không phải thì con mới vỡ lẽ”.

Danh ca Chế Linh nói về việc bỏ rơi con trai làm người vô gia cư, khiến Thúy Nga phải vội xin lỗi - Ảnh 5

Vì chỉ là hiểu lầm nên đến nay danh ca Chế Linh và Thúy Nga vẫn thân thiết và không quá quan trọng việc nhầm lẫn này. Tuy nhiên, để tránh hiểu lầm không đáng có về việc bỏ rơi con trai, danh ca Chế Linh đã muốn gặp gỡ Thúy Nga để trò chuyện và làm rõ lại một lần nữa vấn đề này đến khán giả.

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