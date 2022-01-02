Đan Trường bày tỏ nỗi lòng làm cha sau vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành: 'Trẻ con là để yêu thương, nâng niu chăm sóc'

Hậu trường 02/01/2022 10:39

Qua vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành, Đan Trường cũng trăn trở nỗi lòng làm cha với người hâm mộ.

Vừa qua, vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đến tử vong gây nên làn sóng phẫn nộ tột độ trong dư luận. Đáng nói hơn, những hành vi tàn bạo này chính bố ruột của cháu bé cũng biết nhưng không hề có động thái nào can ngăn hay bảo vệ con của mình.

Với vai trò cũng là một người bố, mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Trường cũng không kìm nỗi được nỗi bức xúc về vụ việc. Anh bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về con cái kèm hình ảnh cả gia đình đoàn tụ hạnh phúc.

Đan Trường bày tỏ nỗi lòng làm cha sau vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành: 'Trẻ con là để yêu thương, nâng niu chăm sóc' - Ảnh 1
Đan Trường chia sẻ nỗi lòng làm cha sau vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đến tử vong - Ảnh: Chụp màn hình

Nam ca sĩ chia sẻ: "Trẻ con là để yêu thương, là để nâng niu chăm sóc. Mình không có con gái nhưng em gái mình có con gái. Mình đã có dịp chơi đùa với cháu vài tháng, phải nói con gái nhiều tình cảm hơn con trai nha. Cảm giác lạ lắm, con gái nhẹ nhàng hơn, dễ thương hơn biết nhõng nhẽo hơn, biết vâng lời hơn làm mình không thể nào la mắng được huống chi là đánh. Và mỗi lần thấy con gái khóc là lòng mình thấy như tan nát vậy đó.

"Thật sự nuôi một đứa con khôn lớn khó khăn lắm không phải dễ dàng. Trước ngày về Việt Nam mình đủ thứ việc lại không được khoẻ, dù chỉ trống 1 ngày thôi mình vẫn bay qua San Jose thăm con rồi mới bay về Việt Nam. Khi nhìn thấy con chơi đùa là tan biến hết mệt mỏi".

Đan Trường bày tỏ nỗi lòng làm cha sau vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành: 'Trẻ con là để yêu thương, nâng niu chăm sóc' - Ảnh 2
Sau ly hôn, Đan Trường và vợ cũ thường xuyên gặp nhau để cùng đưa con đi chơi - Ảnh: FBNV

Được biết, ca sĩ Đan Trường và nữ doanh nhân Thuỷ Tiên kết hôn vào năm 2013. Sau 8 năm bên nhau, cả hai đã quyết định kết thúc hôn nhân trong êm đẹp vào năm 2021. Hậu ly hôn, Đan Trường và vợ cũ Thuỷ Tiên vẫn thường xuyên gặp nhau để cùng chăm sóc con trai Thiên Từ, đưa con dạo chơi tại nhiều địa điểm ở Mỹ.

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Mới đây, nam ca sĩ Đan Trường đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà tại Mỹ vừa mới tậu khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

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