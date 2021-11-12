Vợ cũ Đan Trường đăng ảnh quý tử, 'tỏ rõ' thái độ về buổi biểu diễn của con trai cưng cùng bố ruột cách đây không lâu

Hậu trường 12/11/2021 22:01

Vợ cũ "Anh Ba Khía" Đan Trường đã đăng tải hình ảnh với con trai cưng trên mạng xã hội, kèm theo dòng trạng thái nhắc trực tiếp đến buổi biểu diễn cách đây không lâu.

Trong một chương trình ca nhạc mới đây, nam ca sĩ Đan Trường đã bất ngờ có tiết mục song ca cùng con trai Thiên Từ. Anh còn cho biết nếu con có năng khiếu và nối nghiệp anh thì quả là điều tốt. Tuy nhiên, với 25 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ hiểu được những khó khăn trong nghề nên vẫn hy vọng Thiên Từ có thể trở thành một doanh nhân.

"Con trai Đan Trường nếu có năng khiếu hát và nối nghiệp Đan Trường thì cũng hạnh phúc, nhưng Đan Trường muốn con trai trở thành doanh nhân hơn. Khi mình trải qua 25 năm ca hát thì Đan Trường nhận ra làm doanh nhân vẫn tốt hơn, không có rày đây mai đó như Đan Trường và có tương lai" - Đan Trường chia sẻ.

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Nhóc tỳ song ca cùng bố - Ảnh cắt từ clip

Đến chiều 12/11, vợ cũ "Anh Ba Khía" đã đăng tải hình ảnh với con trai cưng trên mạng xã hội, kèm theo dòng trạng thái nhắc trực tiếp đến buổi biểu diễn trên.

"Sau khi hát song ca cùng ba Trường xong, cậu nhóc Thiên Từ nhà mình còn rất sung khi lên đến nhà hàng nghe thấy bài hát của BTS là cậu ấy nhảy theo.

Chưa bao giờ thấy nhóc nhà mình máu lửa như vậy", nữ đại gia Thủy Tiên chia sẻ.

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Bài đăng của Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình 

Qua bài đăng của Thủy Tiên, có thể thấy nhóc tỳ này từ bé đã yêu âm nhạc và được thừa hưởng vẻ điển trai từ bố Đan Trường. Bên cạnh đó, việc cả bố lẫn mẹ đều thoải mái bên cạnh nhau và hỗ trợ cho Thiên Từ dù đã ly hôn cũng khiến CĐM càng thêm ngưỡng mộ cách ứng xử hậu "đường ai nấy đi" của cả hai.

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Hôn nhân của Đan Trường tan vỡ  khiến nhiêu người tiếc nuối - Ảnh: Internet

Từng được biết đến là một trong những chuyện tình đẹp, viên mãn nhất nhì showbiz nên khi thông tin Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên ly hôn được công bố, người hâm mộ vô cùng bàng hoàng và hụt hẫng. 

Là ca sĩ nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt, Đan Trường nói gì về nghề nghiệp mong muốn con trai theo đuổi trong tương lai?

Là ca sĩ nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt, Đan Trường nói gì về nghề nghiệp mong muốn con trai theo đuổi trong tương lai?

Mới đây, trong một chương trình ca nhạc, nam ca sĩ Đan Trường đã có những tiết lộ về nghề nghiệp của con trai sau này.

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