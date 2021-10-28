Hậu ly hôn, vợ cũ Đan Trường viết tâm thư ngày sinh nhật: 'Hãy cứ sống cuộc đời mình muốn sống'

Hậu trường 28/10/2021 20:18

Đón sinh nhật đầu tiên hậu ly hôn với ca sĩ Đan Trường, Thủy Tiên đăng đoạn 'tâm thư' trên facebook cá nhân, bộc bạch nỗi niềm, tâm tư sau nhiều cố.

Hậu ly hôn với nam ca sĩ Đan Trường, Thủy Tiên vẫn luôn cập nhật thông tin trên trang cá nhân đều đặn và hồi đáp lại sự yêu thương của mọi người. Mới đây, 28/10 nhân dịp sinh nhật cô cũng chia sẻ đôi dòng tâm sự sau nhiều biến cố. 

Cụ thể, vợ cũ Đan Trường viết: 'Vậy là Thủy Tiên chuẩn bị bước sang một tuổi mới. Khi chúng ta càng lớn, càng trưởng thành chúng ta sẽ nhận ra rằng, trong cuộc đời này, đôi khi những biến cố tưởng lớn nhưng lại hóa nhỏ, còn những điều mình luôn đặt nặng và xem trọng nhưng đến cuối cùng lại nhẹ nhàng và hóa như không. Cuộc sống vốn dĩ rất ngắn ngủi và không ai có thể đoán trước được tương lai. Vì thế, chúng ta hãy cứ sống cuộc đời mình muốn sống, hãy nỗ lực vì những người mình yêu thương. Và cuối cùng, hãy biết trân trọng những gì mà mình đang nắm giữ.

Trong ngày sinh nhật hôm nay, Tiên xin được dành lời nguyện ước của mình cho mọi người. Tiên mong sao tất cả chúng ta sẽ luôn được bình an và thật nhiều sức khỏe. Còn riêng mình, Tiên chỉ nguyện cầu mọi điều tốt đẹp nhất sẽ dành cho “nơi yên bình” của Tiên là bé Thiên Từ.

Xin cảm ơn tất cả vì những lời chúc tốt đẹp đã dành cho Tiên trong ngày đặc biệt này'.

 

Hậu ly hôn, vợ cũ Đan Trường viết tâm thư ngày sinh nhật: 'Hãy cứ sống cuộc đời mình muốn sống' - Ảnh 1
 Bài đăng của Thủy Tiên nhân dịp đón tuổi mới

Có thể thấy, nữ doanh nhân bày tỏ sự an yên và chỉ mong muốn trân trọng những gì đang có. Phần nào trong đoạn chia sẻ, netizen cũng thấy nữ doanh nhân không muốn nhìn lại những chuyện nặng nề đã qua mà nhìn lại với tâm thế thật nhẹ nhàng, điềm tĩnh. 

Trước đó, nữ doanh nhân cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con trai và an yên với cuộc sống mới, chấp nhận được biến cố cuộc đời và 'trân trọng những gì mà mình đang nắm giữ' như bản thân cô quan niệm. 

Hậu ly hôn, vợ cũ Đan Trường viết tâm thư ngày sinh nhật: 'Hãy cứ sống cuộc đời mình muốn sống' - Ảnh 2
 Nữ doanh nhân đưa con trai đi chơi golf
Hậu ly hôn, vợ cũ Đan Trường viết tâm thư ngày sinh nhật: 'Hãy cứ sống cuộc đời mình muốn sống' - Ảnh 3
Thủy Tiên cũng thường xuyên chụp ảnh, tạo kiểu bên cạnh chàng quý tử đáng yêu

Cách đây không lâu, khi nhắc về chuyện đã qua, vợ cũ Đan Trường khẳng định, mặc dù hiện tại cô và nam ca sĩ đã 'đường ai nấy đi' nhưng cô đã trải qua giai đoạn rất đẹp trong hôn nhân: Thủy Tiên chia sẻ: 'Ít nhất hiện nay tôi cũng có bé Thiên Từ. Tôi có mục đích và nhiều ước mơ hơn cho con và cho chính mình. Cho nên, tôi thật sự cảm ơn sự quan tâm, quý mến của mọi người.

Có lẽ sau nhiều những giai đoạn thay đổi của cuộc đời, Thủy Tiên đã hiểu hơn việc cần trân trọng phút giây hiện tại hơn bao giờ hết. Hy vọng nữ doanh nhân sẽ luôn hạnh phúc và bình an bên cạnh con trai của mình.

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Từ khóa:   Thủy Tiên ca sĩ đan trường vợ cũ Đan Trường

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