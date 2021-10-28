Quý tử Á hậu Thuý Vân tạo dáng chụp ảnh 'cực chất', dân mạng chia sẻ rầm rộ vì điều này

Mới đây, Á hậu Thuý Vân vừa đăng tải loạt ảnh 'xịn xò' cùng con trong dịp sinh nhật. Dân mạng được phen trầm trồ, rần rần chia sẻ trên mạng xã hội vì nhóc tì quá đáng yêu, có 'tố chất' nghệ sĩ từ bé.

Mới đây, Á hậu Thúy Vân vừa có bài đăng thay đổi ảnh đại diện trên Facebook nhân dịp sinh nhật con trai 'cưng'. Nhiều người không khỏi xuýt xoa, dành lời khen ngợi trước biểu cảm hài hước và cực kì đáng yêu từ cậu nhóc.

Sau đó vài ngày, netizen lại được phen bất ngờ khi nàng hậu tiếp tục đăng tải loạt ảnh 'xịn mướt' cùng con trai, lúc dễ thương nhưng cũng có khi cool ngầu, sang chảnh.

Hình ảnh trong sáng, đáng yêu của 2 mẹ con nàng hậu - Ảnh: FBNV

Cậu nhóc 'hóa thân' siêu ngầu cùng mẹ - Ảnh: FBNV

Bên cạnh việc không ngớt lời khen ngợi cho sự đáng yêu của Á hậu Thúy Vân và con trai, netizen cũng đặc biệt chú ý đến bàn tay nhỏ xinh thường làm dáng, tạo kiểu vô cùng đáng yêu của quý tử nhà này. Liên tục tấm tắc khen đây là 'dấu hiệu nhận biết' của cậu bé, một kiểu 'tạo dáng' rất riêng, xứng tầm 'nam vương nhí' của mẹ Vân.

Trước đó, Thúy Vân cũng đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi đăng tải loạt ảnh trong ngày sinh nhật của mình. Dân mạng hết lời ngợi khen trước sự dễ thương, đáng yêu của cậu con trai cưng nhà nàng hậu.

Hình ảnh con trai được Á hậu Thúy Vân chia sẻ trong sinh nhật của mình - Ảnh: FBNV

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