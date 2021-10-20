Matt Liu đăng ảnh check-in trên máy bay, nick facebook 'Huong Giang' lập tức bình luận khiến dân tình ngỡ ngàng

Hậu trường 20/10/2021 09:54

Câu hỏi ngay lập tức khiến dân tình xôn xao tưởng rằng anh chàng CEO Singapore và nàng hậu Hương Giang đã công khai tương tác trở lại trên MXH.

Matt Liu - Hương Giang là một trong số các cặp đôi đẹp nhất nhì Showbiz Việt, nhiều người thậm chí còn tích cực đẩy thuyền hi vọng cả hai sớm đi đến kết quả viên mãn là hôn nhân.

Dù vậy sự im hơi lặng tiếng của nàng Hậu có vẻ kéo dài khá lâu, đã hơn 4 tháng Hương Giang 'biệt tích' không xuất hiện trước truyền thông, netizen cũng vô cùng sốt ruột. 

Matt Liu đăng ảnh check-in trên máy bay, nick facebook 'Huong Giang' lập tức bình luận khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 1

Về phía anh chàng Matt Liu thì lại khác, CEO điển trai vẫn đăng ảnh cập nhật cuộc sống lên trang Facebook cá nhân các hoạt động khá thường xuyên. Mới đây, trong một bài post mới của mình anh khiến dân tình đứng ngồi không yên khi tương tác với face book có tên là 'Huong Giang'. Nhiều người ngay lập tức vào 'soi' liệu đây có phải là nick facebook mới của người đẹp chuyển giới?

Matt Liu đăng ảnh check-in trên máy bay, nick facebook 'Huong Giang' lập tức bình luận khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 2

Tuy nhiên với nội dung đoạn bình luận của cả hai thì có thể thấy cô nàng này không phải nàng hậu Hương Giang, chỉ là tên có vẻ giống nhau mà thôi. Bên cạnh đó, nếu ai đã theo dõi hoa hậu Hương Giang sẽ biết rằng Facebook cá nhân của Hương Giang là Nguyễn Hương Giang còn page của cô nàng là Hoa hậu Hương Giang

Cách đây ít lâu, dân tình cũng rần rần khi soi hint và phát hiện Matt Liu dường như đang 'ở rể' nhà nàng Hậu suốt thời gian nghỉ dịch vừa qua. Nhất cử nhất động của cặp đôi giờ đây được quan tâm rất nhiều bởi sức ảnh hưởng và độ đẹp đôi của cả hai. 

Phản ứng đáng yêu của Ngô Thanh Vân khi đang ôm tình trẻ kém 11 tuổi thì phát hiện có camera quay lén

Phản ứng đáng yêu của Ngô Thanh Vân khi đang ôm tình trẻ kém 11 tuổi thì phát hiện có camera quay lén

Hành động giật mình và bỏ chạy vì mắc cỡ của Ngô Thanh Vân khiến netizen vô cùng thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   CEO Matt Liu Hương Giang và Matt Liu Hoa hậu Hương Giang

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 56 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 29 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 25 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36