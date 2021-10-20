Matt Liu đăng ảnh check-in trên máy bay, nick facebook 'Huong Giang' lập tức bình luận khiến dân tình ngỡ ngàng

Câu hỏi ngay lập tức khiến dân tình xôn xao tưởng rằng anh chàng CEO Singapore và nàng hậu Hương Giang đã công khai tương tác trở lại trên MXH.

Matt Liu - Hương Giang là một trong số các cặp đôi đẹp nhất nhì Showbiz Việt, nhiều người thậm chí còn tích cực đẩy thuyền hi vọng cả hai sớm đi đến kết quả viên mãn là hôn nhân.

Dù vậy sự im hơi lặng tiếng của nàng Hậu có vẻ kéo dài khá lâu, đã hơn 4 tháng Hương Giang 'biệt tích' không xuất hiện trước truyền thông, netizen cũng vô cùng sốt ruột.

Về phía anh chàng Matt Liu thì lại khác, CEO điển trai vẫn đăng ảnh cập nhật cuộc sống lên trang Facebook cá nhân các hoạt động khá thường xuyên. Mới đây, trong một bài post mới của mình anh khiến dân tình đứng ngồi không yên khi tương tác với face book có tên là 'Huong Giang'. Nhiều người ngay lập tức vào 'soi' liệu đây có phải là nick facebook mới của người đẹp chuyển giới?

Tuy nhiên với nội dung đoạn bình luận của cả hai thì có thể thấy cô nàng này không phải nàng hậu Hương Giang, chỉ là tên có vẻ giống nhau mà thôi. Bên cạnh đó, nếu ai đã theo dõi hoa hậu Hương Giang sẽ biết rằng Facebook cá nhân của Hương Giang là Nguyễn Hương Giang còn page của cô nàng là Hoa hậu Hương Giang.

Cách đây ít lâu, dân tình cũng rần rần khi soi hint và phát hiện Matt Liu dường như đang 'ở rể' nhà nàng Hậu suốt thời gian nghỉ dịch vừa qua. Nhất cử nhất động của cặp đôi giờ đây được quan tâm rất nhiều bởi sức ảnh hưởng và độ đẹp đôi của cả hai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/matt-liu-dang-anh-check-in-tren-may-bay-nick-facebook-huong-giang-lap-tuc-binh-luan-khien-dan-tinh-ngo-ngang-432021.html