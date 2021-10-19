Sở Công thương TP.HCM kiến nghị cho hàng quán được phục vụ tại chỗ, thúc đẩy quá trình 'vực lại' guồng kinh tế của TP

Theo Sở Công thương TP.HCM, tình hình dịch bệnh được kiểm soát và tỉ lệ tiêm văc-xin ở mức phủ rộng là điều kiện thuận lợi để hàng quán nên được cho phép phục vụ tại chỗ.

Trước tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát, nhu cầu được ăn uống tại chỗ của người dân TP.HCM đang cần được quan tâm. Bởi đây là động lực để các hàng quán mở cửa trở lại, thúc đẩy quá trình 'vực lại' guồng kinh tế của thành phố.

Cũng theo Sở Công thương TP, sau 15 ngày TP thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, dù các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã tổ chức hoạt động trở lại trong điều kiện an toàn để phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, tỉ lệ hoạt động còn chưa cao, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu.

Bên cạnh đó, hiện độ bao phủ vắc xin của TP đã đạt tỉ lệ trên 98% người được tiêm 1 mũi và trên 75% với người đã tiêm 2 mũi. Tỉ lệ này đang tiếp tục được nâng lên, đảm bảo an toàn cho các hoạt động bình thường trở lại.

Vì vậy, theo Tuổi trẻ, mới đây Sở Công thương TP.HCM vừa gửi lên UBND TP kiến nghị cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP được mở cửa hoạt động bình thường, tức được tổ chức hoạt động bao gồm cả hình thức bán mang đi và phục vụ tại chỗ, trừ các loại hình kinh doanh bán bia, rượu.

Dĩ nhiên cũng kèm theo điều kiện cụ thể:

- Các hàng quán phải đáp ứng các yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch của ngành y tế và theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP.

- Hàng quán sẽ hoạt động đến trước 21h, với công suất phục vụ tối đa 50%. Mật độ phục vụ không quá 2 người/bàn, khoảng cách các bàn ăn tối thiểu 2m.

Trước đó, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam cũng kiến nghị cùng nội dung trên. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quyết định cụ thể đáp ứng những kiến nghị này vì tình hình dịch bệnh vẫn cần cân nhắc rất kỹ.

Thời gian qua, quận 7 cũng có đề xuất thí điểm mở ăn uống tại chỗ để xem xét tình hình, nếu khả quan sẽ có thể thực hiện thêm ở những vùng xanh, vùng an toàn,... đáp ứng nhu cầu ăn uống của người dân thành phố.

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