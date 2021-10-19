Hậu 'giải ăn chặn mở rộng': Nhật Kim Anh khẳng định 'sẵn sàng hợp tác' nếu Bộ Công an muốn điều tra

Hậu trường 19/10/2021 22:56

Giọng ca 'Mưa đã tạnh' khẳng định: "Hiện tại Nhật Kim Anh không trả lời nữa vì đã xong trách nhiệm. Còn nếu Bộ Công an hoặc cơ quan chức năng nào vào cuộc, muốn điều tra thì chúng tôi sẵn sàng hợp tác".

Sau khi bị réo tên trong danh sách 36 cái tên 'giải ăn chặn mở rộng', ngày 15.10 Nhật Kim Anh đã lập tức đến ngân hàng và sao kê và quay clip dài 40 phút công khai toàn bộ 40 trang sao kê một cách rõ ràng, rành mạch để làm bằng chứng.

Hậu 'giải ăn chặn mở rộng': Nhật Kim Anh khẳng định 'sẵn sàng hợp tác' nếu Bộ Công an muốn điều tra - Ảnh 1

Tuy nhiên, sau đó vẫn có một số ý kiến cho rằng bản sao kê của nữ ca sĩ đã có chỉnh sửa, cắt ghép không chuẩn xác. Nữ ca sĩ phải nhờ người có chức danh 'Thừa phát lại' vào cuộc - người có đủ tiêu chuẩn được nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định và pháp luật có liên quan - cùng đến ngân hàng để làm chứng, minh oan cho mình.

Cô cũng đăng tải ảnh chụp màn hình VI BẰNG trên trang cá nhân để làm rõ về hoạt động từ thiện của mình. 

Hậu 'giải ăn chặn mở rộng': Nhật Kim Anh khẳng định 'sẵn sàng hợp tác' nếu Bộ Công an muốn điều tra - Ảnh 2
Hậu 'giải ăn chặn mở rộng': Nhật Kim Anh khẳng định 'sẵn sàng hợp tác' nếu Bộ Công an muốn điều tra - Ảnh 3

Theo Thanh Niên, sau khi liên hệ với Nhật Kim Anh để hỏi thêm về vụ việc, phía nữ ca sĩ cho hay: “Hiện tại Nhật Kim Anh không trả lời nữa vì đã xong trách nhiệm. Còn nếu Bộ công an hoặc cơ quan chức năng nào vào cuộc, muốn điều tra thì Nhật Kim Anh sẵn sàng hợp tác".

Theo báo Lao động, Nhật Kim Anh trước đó Nhật Kim Anh cũng từng chia sẻ trong lúc sao kê rằng cô không muốn sau những ồn ào của những nghệ sĩ đi làm từ thiện khác mà dừng hẳn việc hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, nữ nghệ sĩ cho rằng: "Vì ai cũng hiểu rằng sức ảnh hưởng và sự uy tín của người nghệ sĩ sẽ là cầu nối để các nhà hảo tâm gửi gắm tấm lòng của họ tới những nơi, những con người đang cần giúp đỡ. Bởi những người khó khăn sẽ còn rất nhiều, nhất là sau đợt dịch COVID-19 và những trận bão đang tàn phá miền Trung hiện nay. Con người không nên khắc nghiệt với nhau, cùng mở lòng để mọi người được an vui".

Hậu 'giải ăn chặn mở rộng': Nhật Kim Anh khẳng định 'sẵn sàng hợp tác' nếu Bộ Công an muốn điều tra - Ảnh 4

Hiện tại với động thái quyết liệt và 'sốt sắng' trong 'công tác sao kê' của mình, nữ nghệ sĩ nhận được khá nhiều sự ủng hộ của khán giả. Tuy nhiên giữa làn sóng 'sao kê', có vẻ sự việc sẽ còn kéo dài không chỉ với riêng Nhật Kim Anh mà còn nhiều nữa những nghệ sĩ khác có tên trong... danh sách. 

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