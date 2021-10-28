Hương Giang vừa 'comeback', Matt Liu bất ngờ đăng story khoe một thứ...khiến ai cũng phải trầm trồ!

Sau nhiều tháng im lìm, Hương Giang đã có động thái trở lại với Showbiz Việt. Chẳng chịu thua bạn gái, mới đây, CEO Matt Liu vừa đăng story 'đánh úp' khiến dân tình ai cũng ngỡ ngàng.

Sau hơn 7 tháng ở ẩn, mới đây dân mạng bất ngờ được dịp share nhau hình ảnh Hương Giang đã quay trở lại showbiz với hình ảnh sang chảnh trên các sân golf. Nhiều người còn đùa rằng chưa thấy sản phẩm hay dự án mới của cô nàng đâu, nhưng biết đây Hương Giang comeback thành công ở mặt khác khi trở thành 'đại sứ' cho các sân golf.

Hương Giang comeback, khoe dáng trên sân golf - Ảnh: FBNV

Chuyện tình yêu của nàng hậu cùng CEO Singapore cũng là điều khiến nhiều người quan tâm. Tuy nhiên kể từ lúc giọng ca 'Anh đanh ở đâu đấy anh' comeback gần đây thì người yêu doanh nhân của cô nàng - Matt Liu dường như cũng 'chẳng thấy đâu'. Dù thậm chí trước đó còn rộ lên tin đồn cả 2 sớm đã về chung nhà.

Các fan mấy ngày gần đây cũng bắt đầu lo lắng, liệu rằng cặp đôi có 'trục trặc' gì chăng?

Đáp lại sự chờ đợi từ người hâm mộ. Mới đây, ngày 28/10, Matt Liu bất ngờ đăng story khoe 'tín vật tình yêu' cực ngọt ngào với nàng hậu lên trang cá nhân. Nam CEO đăng tải quả bóng golf có in tên MATT - HG (Tên viết tắt của cặp đôi) đính kèm hình trái tim màu đỏ nhỏ nhắn cực ngọt ngào.

Story đầy 'hint' của CEO Matt Liu sau khi Hương Giang comeback

Vậy là sau hơn nửa năm vắng bóng, cặp trai tài gái sắc này đã tiếp tục thể hiện tình yêu lên mạng xã hội. Với hình ảnh này, netizen hy vọng nhiều hơn nữa trong tương lai gần sẽ được thấy Hương Giang và Matt Liu công khai xuất hiện trở lại cùng nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-giang-vua-comeback-matt-liu-bat-ngo-dang-story-khoe-mot-thukhien-ai-cung-phai-tram-tro-433548.html