Thùy Dương TyhD 'bị lộ tin nhắn' đổ thừa ê-kip Hoàng Thùy sau 'drama nói mỉa', lập tức 'gây bão' dù chưa xác định thực hư?

Hậu trường 27/10/2021 11:20

Cộng đồng mạng bỗng liên tục truyền tay nhau đoạn tin nhắn được cho là của Thùy Dương TyhD đang đổ thừa cho ê-kip của Hoàng Thùy.

Ngay khi 'rò rỉ clip' 2 đồng nghiệp mỉa mai Hoàng Thùy, Thùy Dương TyhD được cho là một trong hai nhân vật đã lên tiếng trong video. Mới đây, dân tình càng xôn xao khi 'lộ tin nhắn' cô nàng tiếp tục có động thái...đổ thừa ê-kip Hoàng Thùy.

 

hậu trường nên chị chửi đổng". Chưa hết, cô còn nói thêm: "Fan Chanel đang bão comment, em đừng chửi gì hết nha".">Cụ thể, cô đã có những chia sẻ với một người khác: 'Trợ lý Thùy cầm camera quay. Chị không biết tưởng team Multi quay hậu trường nên chị chửi đổng". Chưa hết, cô còn nói thêm: "Fan Chanel đang bão comment, em đừng chửi gì hết nha'.

Thùy Dương TyhD 'bị lộ tin nhắn' đổ thừa ê-kip Hoàng Thùy sau 'drama nói mỉa', lập tức 'gây bão' dù chưa xác định thực hư? - Ảnh 1
 Đoạn tin nhắn được cho là của Thùy Dương TyhD với một người khác về drama gần đây

Hiện đoạn tin nhắn đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cũng cho rằng có thể đây chỉ là tin nhắn được dàn dựng hoặc photoshop vì chưa có chứng cứ rõ ràng. Thực hư ra sao vẫn phải chờ người trong cuộc lên tiếng.

 

Trước đó, drama bắt đầu từ đoạn clip 'rò rỉ' từ hậu trường, khi 2 người mẫu Hoàng Thùy và Minh Tú sải chân trên sàn catwalk thì trong hậu trường vang lên giọng nói được cho là Hương Ly và Thùy Dương với những lời mỉa mai đồng nghiệp trong lúc diễn.

Theo đó, một số dân tình cho rằng Hương Ly đã nói to: "Xu cà na rồi, xu cà na rồi" khi cô thấy Hoàng Thùy và Minh Tú bước đi không đều. Không dừng lại ở đó, tiếng Thùy Dương cũng vang lên theo kiểu chê bai và chửi đổng: "Gì kỳ vậy? Đi không chờ nhau gì mấy má. M* mất dạy dễ sợ không".

Thùy Dương TyhD 'bị lộ tin nhắn' đổ thừa ê-kip Hoàng Thùy sau 'drama nói mỉa', lập tức 'gây bão' dù chưa xác định thực hư? - Ảnh 2

Hiện drama vẫn chưa đến hồi kết, netizen vẫn liên tục có nhiều bàn luận tranh cãi sau sự việc này, đặc biệt là với đoạn tin nhắn bị 'rò rỉ' của người đẹp Thùy Dương khi bày tỏ sự 'rén nhẹ' sau lùm xùm vừa qua. Riêng người trong cuộc cũng 'im hơi lặng tiếng' chưa có phản hồi gì cụ thể.

Sau clip rò rỉ 'Hoàng Thuỳ, Minh Tú bị đồng nghiệp nói xấu sau cánh gà', Hoàng Thuỳ ngay lập tức lên tiếng đầy ẩn ý

Sau clip rò rỉ 'Hoàng Thuỳ, Minh Tú bị đồng nghiệp nói xấu sau cánh gà', Hoàng Thuỳ ngay lập tức lên tiếng đầy ẩn ý

Sau khi clip 'Hoàng Thùy và Minh Tú bị đồng nghiệp đứng sau cánh gà chê bai, nói xấu' được chia sẻ rầm rộ, mới đây, người đẹp Hoàng Thùy vừa có động thái mới 'đầy sâu cay, ẩn ý' trên trang facebook cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   thùy dương tyhD thùy dương tin nhắn nói xấu Drama

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?