Ngay khi 'rò rỉ clip' 2 đồng nghiệp mỉa mai Hoàng Thùy, Thùy Dương TyhD được cho là một trong hai nhân vật đã lên tiếng trong video. Mới đây, dân tình càng xôn xao khi 'lộ tin nhắn' cô nàng tiếp tục có động thái...đổ thừa ê-kip Hoàng Thùy.

Hiện đoạn tin nhắn đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cũng cho rằng có thể đây chỉ là tin nhắn được dàn dựng hoặc photoshop vì chưa có chứng cứ rõ ràng. Thực hư ra sao vẫn phải chờ người trong cuộc lên tiếng.

hậu trường nên chị chửi đổng". Chưa hết, cô còn nói thêm: "Fan Chanel đang bão comment, em đừng chửi gì hết nha".">Cụ thể, cô đã có những chia sẻ với một người khác: 'Trợ lý Thùy cầm camera quay. Chị không biết tưởng team Multi quay hậu trường nên chị chửi đổng". Chưa hết, cô còn nói thêm: "Fan Chanel đang bão comment, em đừng chửi gì hết nha'.

Trước đó, drama bắt đầu từ đoạn clip 'rò rỉ' từ hậu trường, khi 2 người mẫu Hoàng Thùy và Minh Tú sải chân trên sàn catwalk thì trong hậu trường vang lên giọng nói được cho là Hương Ly và Thùy Dương với những lời mỉa mai đồng nghiệp trong lúc diễn.

Theo đó, một số dân tình cho rằng Hương Ly đã nói to: "Xu cà na rồi, xu cà na rồi" khi cô thấy Hoàng Thùy và Minh Tú bước đi không đều. Không dừng lại ở đó, tiếng Thùy Dương cũng vang lên theo kiểu chê bai và chửi đổng: "Gì kỳ vậy? Đi không chờ nhau gì mấy má. M* mất dạy dễ sợ không".

Hiện drama vẫn chưa đến hồi kết, netizen vẫn liên tục có nhiều bàn luận tranh cãi sau sự việc này, đặc biệt là với đoạn tin nhắn bị 'rò rỉ' của người đẹp Thùy Dương khi bày tỏ sự 'rén nhẹ' sau lùm xùm vừa qua. Riêng người trong cuộc cũng 'im hơi lặng tiếng' chưa có phản hồi gì cụ thể.