Sau khi ly hôn với vợ đại gia, Đan Trường 'tậu' ngay biệt thự mới tại Mỹ

Hậu trường 27/12/2021 16:07

Mới đây, nam ca sĩ Đan Trường đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà tại Mỹ vừa mới tậu khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Mới đây, Đan Trường bất ngờ chia sẻ một đoạn clip giới thiệu về nơi ở mới của mình. Được biết, ngôi nhà này của nam ca sĩ nằm ở hạt Dallas, thuộc tiểu bang Texas, Mỹ. Khu vực này thường là nơi tập trung của nhiều biệt thự cao cấp, xung quanh không gian rộng rãi, thoáng mát bởi có hồ nước lớn và nhiều cây xanh. 

Ngôi nhà của Đan Trường có phong cách cổ điển với tông màu chủ đạo là xám và đen, hai tầng và bốn phòng ngủ rộng rãi. Trước khi vào ở, anh quyết định sơn mới bên trong, lót sàn gỗ thay vì dùng thảm như trước. Khi bước vào bên trong, có thể thấy ngôi nhà có không gian rộng rãi song vẫn có cảm giác ấm cúng.

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Đan Trường vui vẻ khoe nhà mới tại Mỹ của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, chỗ ở mới của anh có một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 3 toilet và có cả phòng chơi game. Tất cả các đồ vật trang trí trong nhà đều do chính anh lựa chọn để mọi thứ được hòa quyện với nhau. Thậm chí, trước khi dọn vào, anh đã thay đổi màu sắc của ngôi nhà thành màu trắng và màu gỗ. 

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Anh còn tự tay trang trí cây thông Noel ngay lối ra vào, giúp tạo điểm nhấn cho tổng thể - Ảnh: FBNV

Mặc dù không tiết lộ chính xác tổng giá trị ngôi nhà và các chi phí cho việc thiết kế nội thất nhưng anh thừa nhận mọi thứ ở Mỹ rất đắt đỏ. Song, "giọng ca Đi về nơi xa" cũng thừa nhận rằng rất tốn kém. Anh cho biết: "Ở bên này, chi phí cho cái gì cũng kinh khủng chứ không hề đơn giản. Mình muốn đẹp cho căn nhà thì phải chịu tốn chi phí".

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Nam ca sĩ đã lựa chọn nội thất trang trí theo sở thích của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Đan Trường sinh năm 1976, nổi tiếng với Kiếp ve sầu, Tình đơn phương... và là ca sĩ thần tượng của thế hệ 8X, 9X. Hồi tháng 7, Đan Trường gây chú ý với thông tin ly hôn vợ - doanh nhân Thủy Tiên. Dù "đường ai nấy đi", cả hai giữ mối quan hệ thân thiết, sinh sống tại biệt thự ở bang California. Nhờ vậy, nam ca sĩ có thời gian gần gũi, chăm sóc con trai. 

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