Lệ Quyên để lại “vết tích” trong hình ảnh của chồng cũ đại gia, hành động "lạ" khiến dân tình “bán tín bán nghi”

Mới đây, trên trang cá nhân, đại gia Đức Huy - chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên cho đăng tải một bức hình mới của con trai lên trang cá nhân. Theo đó, con trai của Lệ Quyên và Đức Huy có màn hóa thân thành người nhện đầy tinh nghịch trong căn biệt thự đắt đỏ. Đính kèm với đó, nam doanh nhân viết: “Thằng chó con”.

Lệ Quyên "thả tim" ảnh do chồng cũ đăng tải (Ảnh: chụp màn hình)

Ngay lập tức, dân tình đã phát hiện “vết tích” mà Lệ Quyên để lại trong bức ảnh được chồng cũ đăng tải. Cụ thể, dù đã không còn theo dõi Đức Huy nhưng nữ ca sĩ vẫn nhanh chóng vào “thả tim” cho bức ảnh của con. Việc không còn theo dõi nhau nhưng vẫn nhanh chóng thả tim của Lệ Quyên khiến dân tình thắc mắc liệu cô vẫn thường xuyên vào xem trang cá nhân của chồng? hay chỉ đơn giản vì là ảnh của con trai nên cô nàng đã không ngần ngại "thả tim" ngay lập tức.