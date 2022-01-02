Lệ Quyên để lại “vết tích” trong hình ảnh của chồng cũ đại gia, hành động "lạ" khiến dân tình “bán tín bán nghi”

Hậu trường 02/01/2022 11:06

Lệ Quyên mới đây đã được dân tình "soi" ra một hành động lạ với chồng cũ. Dù đã ly hôn và không còn theo dõi nhau, thế nhưng cả hai dường như vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp vì nhân vật đặc biệt này.

Mới đây, trên trang cá nhân, đại gia Đức Huy - chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên cho đăng tải một bức hình mới của con trai lên trang cá nhân. Theo đó, con trai của Lệ Quyên và Đức Huy có màn hóa thân thành người nhện đầy tinh nghịch trong căn biệt thự đắt đỏ. Đính kèm với đó, nam doanh nhân viết: “Thằng chó con”.

Lệ Quyên để lại “vết tích” trong hình ảnh của chồng cũ đại gia, hành động 'lạ' khiến dân tình “bán tín bán nghi” - Ảnh 1
Lệ Quyên "thả tim" ảnh do chồng cũ đăng tải (Ảnh: chụp màn hình)

Ngay lập tức, dân tình đã phát hiện “vết tích” mà Lệ Quyên để lại trong bức ảnh được chồng cũ đăng tải. Cụ thể, dù đã không còn theo dõi Đức Huy nhưng nữ ca sĩ vẫn nhanh chóng vào “thả tim” cho bức ảnh của con. Việc không còn theo dõi nhau nhưng vẫn nhanh chóng thả tim của Lệ Quyên khiến dân tình thắc mắc liệu cô vẫn thường xuyên vào xem trang cá nhân của chồng? hay chỉ đơn giản vì là ảnh của con trai nên cô nàng đã không ngần ngại "thả tim" ngay lập tức.

Lệ Quyên để lại “vết tích” trong hình ảnh của chồng cũ đại gia, hành động 'lạ' khiến dân tình “bán tín bán nghi” - Ảnh 2
Hiện nay nữ ca sĩ đã không còn theo dõi chồng cũ trên Instagram (Ảnh: chụp màn hình)

Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy vốn là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Sau nhiều năm chung sống, cả hai có với nhau một cậu con trai chung được 10 tuổi. Tháng 9/2020 vừa qua, cặp đôi khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng và tiếc nuối khi bất ngờ thông báo ly hôn.

Lệ Quyên để lại “vết tích” trong hình ảnh của chồng cũ đại gia, hành động 'lạ' khiến dân tình “bán tín bán nghi” - Ảnh 3

Lệ Quyên cho biết, cô và chồng cũ vẫn sẽ giữ mối quan hệ tốt đẹp sau ly hôn. Từ khi ly hôn, cặp đôi chưa từng nhắc đến nhau trên truyền thông hay có hành động tranh chấp nào với nhau. Thay vào đó, Lệ Quyên và chồng cũ thay phiên nhau chăm sóc cho cậu con trai 10 tuổi.

Lệ Quyên để lại “vết tích” trong hình ảnh của chồng cũ đại gia, hành động 'lạ' khiến dân tình “bán tín bán nghi” - Ảnh 4

 

Lệ Quyên để lại “vết tích” trong hình ảnh của chồng cũ đại gia, hành động 'lạ' khiến dân tình “bán tín bán nghi” - Ảnh 5

Sau ly hôn, nữ ca sĩ Lệ Quyên có mối tình đẹp và hạnh phúc bên tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu. Về phía Đức Huy, nam đại gia cũng được cho là có mối quan hệ yêu đương với nhiều mỹ nhân trong showbiz. Tuy nhiên, đến nay chồng cũ Lệ Quyên vẫn tỏ ra kín tiếng và chưa từng lên tiếng về vấn đề đời tư của mình. Trên trang cá nhân, nam doanh nhân cũng chỉ thỉnh thoảng cho đăng tải hình ảnh bên cậu con trai và không chia sẻ gì thêm.

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