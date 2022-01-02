Ngay ngày đầu năm, một nữ diễn viên Vbiz gây choáng khi công khai ảnh siêu âm con đầu lòng với bạn trai đại gia

Hậu trường 02/01/2022 08:46

Trên trang cá nhân, sao nữ Vbiz này khiến nhiều người vỡ òa khi thông báo tin vui.

Ngay đầu năm mới 2022, nữ diễn viên Salim bất ngờ thông báo việc đang mang thai con đầu lòng cùng chồng sắp cưới. Cụ thể, trên trang cá nhân, người đẹp hạnh phúc khoe ảnh siêu âm em bé kèm theo dòng trạng thái: "Điều hạnh phúc nhất của chúng mình. Chờ đón từng ngày Pamela yêu dấu đến với thế giới này. Ba Long - Mẹ Ngân". 

Ngay ngày đầu năm, một nữ diễn viên Vbiz gây choáng khi công khai ảnh siêu âm con đầu lòng với bạn trai đại gia - Ảnh 1
Salim hạnh phúc khi thông báo sắp đón chào thiên thần nhỏ ra đời - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi dòng trạng thái được đăng tải, nhiều sao Việt như Thùy Anh, Nguyễn Trần Trung Quân,... cũng như khán giả đã tràn vào gửi cơn mưa lời chúc mừng đến Salim. Trước đó không lâu, trong đoạn clip được chồng sắp cưới cầu hôn, Salim đã vướng phải nghi vấn đang mang thai bởi vòng 2 to bất thường. Đồng thời, gương mặt và thân hình của người đẹp đều lộ rõ dấu hiệu tăng cân, chưa kể cô cũng chuộng diện váy rộng hơn như để cố tình che đi vòng 2 lớn bất thường.

Ngay ngày đầu năm, một nữ diễn viên Vbiz gây choáng khi công khai ảnh siêu âm con đầu lòng với bạn trai đại gia - Ảnh 2
Đoạn clip được bạn trai đại gia cầu hôn, Salim vướng nghi vấn mang thai vì vòng 2 to bất thường - Ảnh: Cắt từ clip

Mặc dù Salim không tham gia nhiều trên lĩnh vực nghệ thuật nhưng cô được giới trẻ Việt yêu mến và biết đến nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách thời trang cá tính, ấn tượng. Về chuyện tình cảm, Salim khá kín tiếng nên người hâm mộ khó nhận ra từng bước chuyển trong đường tình duyên của cô nàng. Đến đầu tháng 10/2021, cô nàng mới chịu công khai chuyện yêu đương với thiếu gia tập đoàn may mặc lớn - Nguyễn Hải Long.

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