Mặc Hari Won 'chối đây đẩy' chuyện mang thai, MXH lan truyền thông tin Trấn Thành xác nhận 'có tin vui', netizen ồ ạt chúc mừng 'tin hỷ'?

Hậu trường 24/12/2021 14:43

Mới đây, trên MXH lan truyền bài viết khẳng định nam diễn viên Trấn Thành đã xác nhận vợ mang thai khiến dân tình mừng rơn.

Thời gian gần đây, bà xã Trấn Thành liên tục khiến dư luận xôn xao, bàn tán vì vòng 2 có đôi ba phần nhu nhú như đang mang thai con đầu lòng. Qua các bức ảnh do đích thân chính chủ đăng tải, phần bụng của Hari Won tương đối kém thon gọn khiến nhiều netizen chắc mẩm cặp đôi đã có tin vui. 

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Nữ ca sĩ phát tướng hậu nghỉ dịch - Ảnh: FBNV

mặc dù nữ ca sĩ đã nhiều lần lên tiếng ẩn ý mình bị tăng cân, dẫn đến mập lên chứ không phải mang thai, nhưng CĐM, đặc biệt là nhưng khán giả yêu thích cặp đôi vẫn hy vọng Trấn Thành - Hari Won sớm đón con đầu lòng.

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Vợ chồng nam danh hài vẫn đnag tận hưởng cuộc sống 'chỉ có đôi ta' - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý hơn, khi mới đây, trên MXH lan truyền bài viết khẳng định nam diễn viên Bố Già đã xác nhận vợ mang thai khiến dân tình mừng rơn.

Cụ thể, trên các diễn đàn mạng, xuất hiện tài khoản đăng bài với nội dung: "Trấn Thành thông báo Hari Won đã mang thai rồi mọi người nhé. Mọi người lướt hãy cùng chúc mừng gia đình anh chị ấy nhé. Mọi người yêu quý vợ chồng Trấn Thành - Hari Won bấm ok nhé".

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Bài đăng gây xôn xao cõi mạng - Ảnh: Internet

Ngay lập tức bài đăng nói trên đã thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận chúc mừng. Tuy nhiên trên thực tế, nam MC chưa từng lên tiếng xác nhận, thông tin kể trên chỉ là bài đăng câu like, câu tương tác từ CĐM, không có tính xác thực.

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CĐM chúc mừng rầm rộ dù thông tin chưa được người trong cuộc xác nhận - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên giọng ca Hương Đêm Bay Xa được đồn đoán mang thai. Nhiều lần trước đó, nữ ca sĩ cũng khiến dư luận xôn xao có tin vui vì thân hình, đặc biệt là vòng 2 lồ lộ. Đến nay, mặc dù đã về chung nhà nhiều năm, nhưng Hari - Trấn Thành vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Phát biểu trên truyền thông, nam MC cho hay đối với anh, con cái là duyên trời cho, chỉ cần vợ chồng sống với nhau hạnh phúc là đủ.

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Chắc đây không phải là lần đầu tiên Hari Won khiến netizen "hoang mang" thế này đâu.

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won Hari Won mang thai

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