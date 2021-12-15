Hari Won cuối cùng cũng có động thái đầy ẩn ý chuyện mang thai, nói gì mà khiến hội chị em 'ngậm ngùi' 'đồng cảm'?

Giữa lúc cả cõi mạng xôn xao nghi chính thức mang thai, Hari Won đã tái xuất với chia sẻ gây chú ý.

Mới đây, bà xã Trấn Thành bất ngờ khiến dư luận, đặc biệt là fan hâm mộ mừng rơn khi phát hiện nữ ca sĩ phát tướng "mỗi phần bụng" như đang mang thai con đầu lòng. Qua các bức ảnh do đích thân chính chủ đăng tải, phần bụng của Hari Won tương đối nhu nhú khiến nhiều netizen chắc mẩm cặp đôi đã có tin vui. Bức ảnh gây lú cho CĐM - Ảnh: FBNV Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ được đồn đoán mang thai, trước đó, cô từng nhiều lần làm fan hâm mộ mừng hụt khi diện đồ rộng thùng thình để che "bụng mỡ" chứ không phải giấu bầu như dân tình đồn đoán.

Nữ ca sĩ chuộng mốt váy áo rộng thùng thình - Ảnh chụp màn hình Giữa lúc cả cõi mạng xôn xao nghi chính thức mang thai, Hari Won đã tái xuất với chia sẻ gây chú ý. Trên trang cá nhân, mỹ nhân than thở: "Bài tập đi suốt đời: Giảm cân". Bài đăng của Hari Won - Ảnh chụp màn hình Chia sẻ của Hari Won khiến nhiều người cho rằng cô đang ẩn ý phủ nhận chuyện mang thai. Vì trước đó, sau khi trở lại hoạt động nghệ thuật hậu nghỉ dịch, Hari Won đã nhiều lần than thở bị tăng cân đáng kể vì chồng liên tục mua thức ăn ngon cho vợ.

Dòng chia sẻ của giọng ca Hương Đêm Bay Xa nhận được sự 'đồng cảm' của hội chị ẹm - Ảnh chụp màn hình Bên dưới bài đăng, không ít tài khoản đã để lại bình luận "đồng cảm" với sự mập lên hậu nghỉ dịch. Ngay cả mỹ nhân dáng chuẩn Trương Quỳnh Anh cũng phải để lại đôi dòng than trời: "Ức chế lắm chị ơi" vì nỗi khổ mất dáng. Với tài nấu nướng thượng thừa thế này, chả trách Hari Won tăng cân vù vù - Ảnh: FBNV Sau hơn 4 năm về chung nhà, cặp đôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son dù bạn bè đồng nghiệp đã lên chức rầm rầm. Nhiều lần chia sẻ về chuyện hôn nhân, nam danh hài cho biết chuyện con cái cứ thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu, chỉ cần hai vợ chồng sống hạnh phúc, vui vẻ là đủ.

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