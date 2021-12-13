Giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng, Hari Won đăng tải hình ảnh que test, sự thật khiến netizen 'bật ngửa'

Thời gian gần đây, Hari Won liên tục diện những trang phục rộng thùng khiến CĐM xôn xao thông tin cô mang thai con đầu lòng. Đến trưa nay, giọng ca Hương Đêm Bay Xa bất ngờ đăng tải que test khiến dân tình rần rần.
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Sau năm 5 về chung 1 nhà, cặp đôi quyền lực Trấn Thành - Hari Won vẫn đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống “vợ chồng son” mà chưa có suy nghĩ sinh em bé. Nhiều khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ của đôi vợ chồng này cũng rất mong ngóng đón chờ tin vui. Có lẽ vì vậy mà cứ mỗi lần Hari Won thay đổi cách ăn mặc hoặc lộ vòng 2 lớn bất thường đều khiến dân tình rần rần, đồn đoán cặp đôi chuẩn bị đón thành viên mới.
Mới đây, sau hàng loạt ảnh trên Facebook, Instagram với trang phục rộng, che hết đường cong cơ thể, kèm một số khoảnh khắc lộ vòng 2 nhô ra, người hâm mộ xôn xao, lan truyền thông tin nữ ca sĩ người Hàn đang mang thai. Tuy nhiên cả hai vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về vấn đề này.
Đến trưa nay, giọng ca Hương Đêm Bay Xa bất ngờ đăng tải que test khiến dân tình rần rần. Tuy nhiên, trong ảnh là que test nhanh COVID-19 của cả hai chứ không phải que thử thai.
Bà xã Trấn Thành đăng 2 que test kèm đôi lời: "Kiểm tra, kiểm tra". Mặc dù không phải thông báo tin vui mang thai đến CĐM song kết quả âm tính hiện trên bộ test nhanh cũng khiến người hâm mộ của cặp đôi yên tâm. Bởi hiện các nghệ sĩ đã bắt đàu khởi động lại nhiều chương trình để phục vụ khán giả, song tình hình dịch bệnh vẫn đang có dấu hiệu gay gắt, khó lường.