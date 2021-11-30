Sau 'biến cố' mất đi chú mèo cưng, Hari Won xuất hiện 'khác lạ', đính kèm dòng trạng thái liên quan đến 'sống - chết'

Hậu trường 30/11/2021 08:58

Sau nhiều ngày vắng bóng trên MXH từ sự cố thú cưng tử vong, mới đây Hari Won đã xuất hiện trở lại, tuy nhiên vẻ ngoài của nữ ca sĩ khiến nhiều người lo ngại.

Mới đây, Trấn Thành và Hari bàng hoàng thông báo việc chú mèo cưng bị rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong khiến nhiều người yêu động vật vô cùng xót xa và đồng cảm với 2 vợ chồng.

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'Con cưng' của cặp vợ chồng nam MC quốc dân - Ảnh: FBNV

Từ sau khi mèo cưng tử vong, Hari Won gần như hạn chế xuất hiện trên MXH. Giữa đêm muộn ngày 24/11, Hari Won đăng lại clip từng chơi đùa vui vẻ với chú mèo vừa mất kèm dòng chữ: "Nhớ con quá". Bên dưới clip của bà xã Trấn Thành, nhiều người đã để lại lời động viên, an ủi và mong Hari Won giữ gìn sức khoẻ và lấy lại tinh thần sau sự cố không mong muốn.

Đến tối qua, sau gần 1 tuần xảy ra biến cố, nữ ca sĩ lần đầu đăng tải lại ảnh selfie kèm dòng trạng thái thông báo tình hình hiện tại.

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Bài đăng của Hari Won - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, giọng ca Hương Đêm Bay Xa đăng tải ảnh chụp cá nhân với vẻ mặt u sầu, đôi mát vẫn còn hoe đỏ và ngân ngấn nước. Đi kèm là dòng trạng thái ngắn: "Tôi còn sống" khiến nhiều người lo lắng.

Dưới bài viết, diễn viên Kha Ly, Quang Trung,... và loạt khán giả đã vào hỏi han tình hình nữ ca sĩ. Diễn viên Kha Ly hỏi thăm: "Sao vậy bạn tôi", Quang Trung cũng bông đùa động viên nữ ca sĩ: "Em còn sống chào chị còn sống".

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Bình luận của đồng nghiệp hỏi han Hari Won - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy sau biến cố mất ăn mất ngủ vì chú mèo cưng bị tai nạn qua đời, Hari Won vẫn chưa thể hồi phục lại hoàn toàn sức khỏe và tình thần. Trên trang cá nhyana, không ít lần nữ ca sĩ đăng tải các dòng trạng thái ngắn nhớ thương thú cưng khiến fan hâm mộ xót xa.

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Bà xã Trấn Thành vẫn chưa nguôi ngoai - Ảnh chụp màn hình

Nổi tiếng là cặp vợ chồng yêu chiều thú cưng, đặc biệt là mèo nên có lẽ sau sự cố không mong muốn lần này, tinh thần của cả Hari và Trấn Thành đề bị ảnh hưởng rất nhiều.

Giữa đêm, Hari Won bất ngờ làm điều đặc biệt này sau khi nhịn ăn và câm lặng vì thú cưng mất

Giữa đêm, Hari Won bất ngờ làm điều đặc biệt này sau khi nhịn ăn và câm lặng vì thú cưng mất

Chú mèo vừa mất rất thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của Hari Won.

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