Xuất hiện trên một show truyền hình, nam danh ca Chế Linh đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về scandal “đánh ghen” năm xưa.

Mới đây, nam danh ca Chế Linh đã trở thành khách mời của chương trình “The Jimmy show” để cùng trò chuyện, giao lưu với khán giả.

Chia sẻ về chặng đường sự nghiệp, Chế Linh cho biết nữ ca sĩ Thanh Tuyền là người song ca ăn ý nhất với ông trên sân khấu: “Thanh Tuyền có đi hát với ai chăng nữa khán giả cũng không thể quên được Chế Linh này. Ngược lại, tôi có hát với cô nào đẹp đến mấy người ta cũng không thể quên được Thanh Tuyền”.

Chế Linh và Thanh Tuyền là cặp song ca được nhiều khán giả yêu mến - Ảnh: Internet

Thậm chí, ông còn tự viết hàng loạt ca khúc như “Đoạn cuối tình yêu”, “Mai lỡ mình xa nhau”, “Nếu chúng mình cách trở”… chỉ để song ca cùng Thanh Tuyền. Tuy nhiên, thời điểm đó, nữ ca sĩ Thanh Tuyền không nhận được sự ủng hộ của chồng trên con đường ca hát.

Cũng trong chương trình này, giọng ca “Mai lỡ mình xa nhau” bất ngờ tiết lộ sự thật đằng sau câu chuyện bị chồng Thanh Tuyền ghen và vác súng đi tìm. Cụ thể, Chế Linh cho biết sau một khoảng thời gian nghỉ hát, Thanh Tuyền được chồng cho đi diễn trở lại. Lúc bấy giờ, ông rất lo cho người bạn đồng nghiệp của mình vì Thanh Tuyền nghỉ hát đã lâu, không còn được khán giả chú ý.

Chính vì vậy, để tìm lại hào quang cho Thanh Tuyền, Chế Linh đã tự tạo ra một câu chuyện đầy gay cấn: “Tôi nghĩ cách tạo ra một scandal. Tôi cho người viết lên báo rằng chồng Thanh Tuyền vì ghen mà cầm súng đi tìm tôi để thanh toán… Chỉ những người thân mới biết tôi và chồng Thanh Tuyền vẫn đang ngồi nhậu với nhau ở Bùi Viện”.

Danh ca Chế Linh chia sẻ về câu chuyện bị 'đánh ghen' năm xưa - Ảnh: Internet

Nói về hành động này, Chế Linh cho biết bản thân không có ý lừa gạt khán giả mà chỉ muốn họ đón nhận lại Thanh Tuyền sau một thời gian dài vắng bóng: “Có những cái scandal mà bừa bãi thì không nên... Phải dựng ra chuyện chồng Thanh Tuyền đi kiếm Chế Linh để thanh toán, mà khán giả thương tôi và Thanh Tuyền chắc chắn sẽ chú ý. Phải làm như thế nào đó nhưng mình cũng đừng gạt khán giả một cách quá trớn”.

Ca sĩ Chế Linh: “Nếu phản bội vợ, tôi mới là người đau buồn nhất” Chế Linh tâm sự, ông nổi tiếng là người đào hoa. Kể cả sau khi kết hôn, ông cũng từng chịu nhiều cám dỗ, rung động nhưng luôn biết cách để kìm hãm mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-ca-che-linh-khien-khan-gia-sung-so-khi-tiet-lo-su-that-chuyen-bi-chong-cua-dong-nghiep-vac-sung-danh-ghen-357198.html