Giữa lúc giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh ngậm ngùi: 'Đàn ông chỉ yêu con qua lời nói'

Hậu trường 22/04/2020 09:08

Vụ kiện giành quyền nuôi con với chồng cũ chưa đến hồi kết, ca sĩ Nhật Kim Anh gây chú ý khi nói về khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ trong cách yêu con.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Nhật Kim Anh đăng tải status mà mình sưu tầm được về tình yêu của cha mẹ dành cho con. Nội dung dòng trạng thái này viết về những hi sinh của phụ nữ sau khi có con. Nhiều người cho rằng, dường như cô đang mượn bài viết này để nói hộ lòng mình giữa lúc giành quyền nuôi con với chồng cũ.

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Nhật Kim Anh cho rằng đàn ông không yêu và hi sinh cho con bằng phụ nữ - Ảnh: FB

Nhật Kim Anh viết: "Sinh ra một đứa con phụ nữ gần như đã hy sinh cả cuộc đời. Còn đàn ông, chỉ thêm mà chẳng phải lo mất mát. Có lẽ vì vậy mà phụ nữ yêu con hơn bản thân mình, còn đàn ông chỉ yêu con qua lời nói.

Vì con phụ nữ dừng bước lại trước những phù hoa cám dỗ nhưng lại đủ dũng khí để đập tan mọi vất vả chông gai. Còn đàn ông chỉ nhớ đến con khi họ đã tan những cuộc vui bên ngoài, khi bạn bè họ đã vùi đầu trong chăn êm nệm ấm...

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Hiện bé Bửu Long vẫn đang sống cùng bố và ông bà nội tại Cần Thơ - Ảnh: FB

Phụ nữ yêu con bằng những đêm thức trắng khi con ốm, bằng những cái ôm thật chặt trong đêm mưa gió khi chỉ có 1 mẹ, 1 con. Đàn ông yêu con bằng những cái hôn bên má khi con đã ngủ say, cái hôn ám đầy mùi rượu bia sau những cơn say thâu đêm suốt sáng.

Phụ nữ yêu con bằng những vết rạn chằng chịt trên cơ thể sau 10 tháng mang thai, bằng cơn đau xé nát thịt da khi con cất tiếng khóc chào đời. Còn đàn ông yêu con bằng cái họ trong tờ giấy khai sinh mỏng manh và không ít đàn ông yêu con bằng câu hỏi con trai hay gái".

Dưới phần bình luận, nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" còn giải thích thêm: "Dĩ nhiên không phải đàn ông nào cũng thế... nhưng cũng thế thì rất nhiều, còn số không như thế chỉ là số hiếm mà thôi".

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Suy nghĩ của cô được nhiều người đồng tình - Ảnh: FB

Dưới bài viết của Nhật Kim Anh, nhiều người để lại bình luận đồng tình với quan điểm này. Bên cạnh đó, một số khác lại cho rằng nữ ca sĩ đã quá mất lòng tin vào đàn ông.

Gặp bất lợi khi giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh gay gắt: 'Nghệ sĩ thì chăm con không tốt bằng người thường à?'

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Nhật Kim Anh bức xúc: "Nghệ sĩ thì họ chăm con không tốt bằng người thường à? Ở đâu có cái luật là nghệ sĩ thì chăm con không tốt vậy?".

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