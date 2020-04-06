Giữa mùa dịch Covid-19, Nhật Kim Anh gây chú ý với hành động đầy ý nghĩa

Để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua mùa dịch bệnh, nữ diễn viên Nhật Kim Anh đã tổ chức phát mì tôm và gạo miễn phí.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang vô cùng căng thẳng, người dân được khuyến khích hạn chế ra đường để phòng ngừa lây nhiễm. Tuy nhiên, điều này lại ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của những người bán vé số, lao động chân tay, người lớn tuổi không nơi nương tựa…

Trước tình hình này, nhiều sao Việt đã kêu gọi quyên góp để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vượt qua mùa dịch.

Mới đây, nữ diễn viên Nhật Kim Anh cũng đã ủng hộ hơn 3 tấn gạo cùng 420 thùng mì cho những người lao động thất nghiệp trong đại dịch Covid-19. Thậm chí, cô còn tận tay phát cho bà con từng phần quà ý nghĩa.

Bài đăng mới nhất của Nhật Kim Anh - Ảnh: FB

Trên trang Facebook cá nhân, Nhật Kim Anh chia sẻ: “Trong thời gian này nằm ở nhà đọc thông tin nhìn những hoàn cảnh khó khăn và người già bán vé số họ không thể đi làm như thường ngày, vì vậy mà khó khăn càng thêm khó khăn nhìn xót quá!

Nên Nhật Kim Anh phát tâm hỗ trợ 300 thùng mì và 3 tấn gạo phát trước cửa công ty tại khu vực quận 6 và gửi 120 phần mì và gạo cho ủy ban phường 11, phát cho các hộ khó khăn trên địa phận nơi Kim Anh làm việc!”.

Nữ diễn viên trao tận tay từng người những món quà ý nghĩa - Ảnh: FB

Nữ diễn viên mong rằng tấm lòng nhỏ bé của mình có thể góp chút công sức, cùng mọi người chung tay vượt qua giai đoạn này.

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt dành lời khen cho hành động nhân văn của Nhật Kim Anh: “Em gái anh lúc nào cũng tuyệt vời. Mong em luôn gặp nhiều may mắn!”, “Ý nghĩa lắm chị ơi”, “Người đẹp có tấm lòng đẹp”, “Việc làm ý nghĩa, yêu lắm”, “Nghĩa cử cao đẹp mong em luôn hạnh phúc”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-mua-dich-covid-19-nhat-kim-anh-gay-chu-y-voi-hanh-dong-day-y-nghia-356005.html