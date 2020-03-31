Sao Việt đồng loạt kêu gọi hỗ trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn vượt qua mùa dịch Covid-19

Hậu trường 31/03/2020 10:40

Trên trang cá nhân, MC Đại Nghĩa, ca sĩ Tuấn Hưng và nhiều sao Việt khác đang kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để giúp những người đang gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, người dân được khuyến khích hạn chế ra đường để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Trước tình hình này, nhiều sao Việt bày tỏ sự lo lắng cho những hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa và đồng lòng kêu gọi ủng hộ để giúp đỡ họ vượt qua mùa dịch.

MC Đại Nghĩa lên tiếng trên trang Facebook cá nhân: “Mùa dịch, những người nghèo, những người buôn gánh bán bưng, những người lang thang cơ nhỡ thì họ lấy gì để sống?

Những người làm những việc bán buôn nhỏ ngoài đường, bán vé số, các công việc lao động tay chân nhỏ lẻ thì họ phải làm sao đây khi bữa cơm dựa vào từng đồng thu nhập vốn đã ít ỏi hàng ngày? Đó là điều mà chúng ta nên suy nghĩ để giúp họ ít nhất qua vài tuần căng thẳng của mùa dịch này”.

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MC Đại Nghĩa bắt đầu thực hiện chiến dịch giúp đỡ người nghèo - Ảnh: FB

Ca sĩ Tuấn Hưng cũng không ngừng kêu gọi hỗ trợ: “Thế mấy người hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa. Họ sẽ thế nào? Mọi người nếu có thấy thì chụp ảnh hoặc gửi địa chỉ cho mình để anh em lên kế hoạch hỗ trợ gấp”.

Không khỏi thương xót cho những mảnh đời bất hạnh, diễn viên Thanh Sơn thực hiện “Chiến dịch 14 ngày”. Trên Facebook, nam diễn viên ra sức vận động giúp đỡ người dân nghèo: “Chiến dịch 14 ngày. Những phận đời có thể bị lãng quên! Sau khi đã chia sẻ với cô Hồng Vân và anh Bùi Đại Nghĩa, Sơn xin lập ra kế hoạch ‘Chiến dịch 14 ngày’. Chỉ trước mắt là giúp đỡ cho những hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn trong tình hình phải ngừng công việc do chống dịch”.

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Nhiều sao Việt tham gia kêu gọi giúp đỡ người dân nghèo vượt qua khó khăn - Ảnh: FB

Trong khi đó, để hưởng ứng lời kêu gọi của diễn viên Thanh Sơn, nghệ sĩ Hồng Vân đã quyên góp 10 triệu đồng kèm lời nhắn nhủ: “Chị xin được ủng hộ chiến dịch 14 ngày của các em 10 triệu nhé, của ít lòng nhiều mọi người ơi”.

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Nghệ sĩ Hồng Vân ủng hộ 10 triệu đồng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của các nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ đều hưởng ứng nhiệt tình và chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào.

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Từ khóa:   Tuấn Hưng Hồng Vân Covid-19

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