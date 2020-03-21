Đến lượt Cường Đô la bị giả mạo tài khoản mạng xã hội. Nam doanh nhân vô cùng bức xúc và kêu gọi mọi người report giúp.

Trên trang cá nhân, Cường Đô la vừa đăng tải dòng trạng thái thể hiện thái độ bức xúc khi bị giả mạo tài khoản Tik Tok. Anh tuyên bố không có bất kỳ tài khoản Tik Tok nào và nhờ mọi người report giúp.

Cường Đô la bức xúc khi bị giả mạo tài khoản mạng xã hội - Ảnh: FB

Nam doanh nhân viết: "Xin chào cả nhà, mấy hôm nay có nhiều người hỏi mình về tài khoản Tik Tok này có phải của mình không? Mình xin trả lời là mình không có bất cứ tài khoản Tik Tok nào và tài khoản trên là giả mạo.

Mình cũng không hiểu mục đích họ giả mạo của họ là gì và đọc comment thì thấy trả lời như đúng rồi luôn? Thật sự không thể hiểu được sao lại có những thành phần ở không và vô văn hóa đến mức giả mạo người khác để làm gì nữa... Nếu có thể mong mọi người chung tay và report giúp mình nha. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều".

Kèm theo đó, anh còn chia sẻ ảnh chụp màn hình của tài khoản giả. Có thể thấy, người này không chỉ lấy ảnh của "Đại gia phố núi" mà còn chia sẻ nhiều clip siêu xe tiền tỷ để câu view.

Anh vạch trần kẻ giả mạo - Ảnh: FB

Về phía Đàm Thu Trang, cô chia sẻ lại bài đăng của chồng và gay gắt phản đối hành động mạo danh này: "Đây cũng là một trong những loại virus sống ảo, giả danh người khác cần phải loại bỏ”.

Đàm Thu Trang luôn ủng hộ mọi hoạt động của ông xã đại gia - Ảnh: FB

Cách đây ít ngày, Cường Đô la thông báo ủng hộ 1 tỷ đồng giúp nhà nước chống dịch Covid-19. Được biết, số tiền này do anh và một số người bạn thân thích siêu xe cùng đóng góp.

Cường Đô la ủng hộ tiền chống dịch Covid-19, hé lộ con số cụ thể đáng kinh ngạc Giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến khó lường, Cường Đô la ủng hộ số tiền lớn, chung tay với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-thong-bao-ung-ho-1-ty-da-gap-ngay-chuyen-khong-vui-cuong-do-la-phan-no-len-tieng-354388.html