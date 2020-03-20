Cường Đô la ủng hộ tiền chống dịch Covid-19, hé lộ con số cụ thể đáng kinh ngạc

Giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến khó lường, Cường Đô la ủng hộ số tiền lớn, chung tay với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Hiện dịch Covid-19 đang không ngừng lây lan ở nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp. Nhằm chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, nhiều nghệ sĩ Việt và các mạnh thường quân đã quyên góp số tiền lớn cùng nhiều trang thiết bị y tế. Đây là nghĩa cử cao đẹp, được mọi người hưởng ứng.

Được biết, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã góp hơn 3 tỷ đồng để lắp đặt 2 phòng áp lực âm và giúp người dân miền Tây chống hạn mặn. Gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn ủng hộ hơn 6 tỷ đồng chống dịch Covid-19. Hà Anh Tuấn cùng 2 người bạn thân lắp đặt 3 phòng áp lực âm, ước tính số tiền quyên góp gần 2 tỷ đồng.



Hà Anh Tuấn, Hà Hồ, gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn... quyên góp số tiền lớn cùng nhà nước chống dịch - Ảnh: FB

Mới đây nhất, Cường Đô la thông báo đã ủng hộ 1 tỷ đồng chống dịch Covid-19. Anh viết: "Car Passion xin được quyên góp một tỷ đồng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh”. Được biết, Car Passion là nhóm siêu xe do doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa) lập ra.

Đàm Thu Trang ủng hộ việc làm ý nghĩa của chồng - Ảnh: FB

Nam doanh nhân được mọi người hưởng ứng nhiệt tình - Ảnh: FB

Hành động tích cực của "Đại gia phố núi" và những người bạn nhận được nhiều lời ngợi khen từ cư dân mạng.

"Quá tuyệt. Cảm ơn anh và mọi người", "Hành động kịp thời và rất thời cuộc", "Hành động thật đẹp! Anh luôn lịch thiệp và cư xử đẹp, cứ nhìn mối quan hệ với con và vợ cũ cùng gia đình vợ mới thì biết. Chúc anh và gia đình bình an hạnh phúc", "Những con người có tâm và có tầm đáng để học hỏi", "Tuyệt quá anh, mong anh và team về miền Tây hỗ trợ cho nông dân nữa ạ"...

Công khai đăng ảnh hẹn hò cùng ‘Tuesday’, Cường Đô la đang làm gì thế này? Được nhiều người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng mới đây, Cường Đô la - ông xã Đàm Thu Trang bất ngờ chia sẻ ảnh đi ăn cùng một cô gái giấu mặt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuong-do-la-ung-ho-tien-chong-dich-covid-19-he-lo-con-so-cu-the-dang-kinh-ngac-354257.html