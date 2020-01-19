Dân mạng tiếp tục ‘soi’ ra bằng chứng vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã có ‘tin vui’

Hậu trường 19/01/2020 14:45

Giữa tin đồn mang thai, người mẫu Đàm Thu Trang - bà xã Cường Đô la lộ bụng to lùm lùm dù diện váy rộng che khéo vòng 2.

Khoảng vài tháng trở lại đây, bà xã Cường Đô la - Đàm Thu Trang liên tục vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng. Theo đó, người đẹp có dấu hiệu “phát tướng” thấy rõ khi gương mặt trở nên tròn trịa hơn và vòng eo cũng không còn thon gọn như trước. Bên cạnh đó, nhiều người còn tinh ý phát hiện dạo gần đây, Đàm Thu Trang rất chăm diện trang phục rộng, khéo léo che đi vòng 2 của mình.

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Đàm Thu Trag có dấu hiệu tăng cân thấy rõ - Ảnh: FB
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Cô nàng thường xuyên diện trang phục rộng - Ảnh: FB

Giữa lúc tin đồn này còn chưa hạ nhiệt, người hâm mộ tiếp tục “soi” bằng chứng cho thấy vợ chồng doanh nhân phố núi đã có “tin vui”. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Đàm Thu Trang vừa chia sẻ một bức ảnh selfie kèm dòng trạng thái: ‘Khi bạn lướt Facebook của chồng mình và thấy số lượng hình selfie gấp đôi Facebook của mình. Sau vài giây thấy kém miếng khó chịu. Nên đây là kết quả’.

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Đàm Thu Trang tỏ ra ghen tỵ với trình ‘sống ảo’ của ông xã và quyết định đăng ảnh selfie mới…

Điều đáng chú ý là dù diện một chiếc váy dáng suông tối màu nhưng không khó để nhận ra phần bụng của bà xã Cường Đô la nhô lên bất thường. Vốn là một người mẫu có số đo hình thể “chuẩn không cần chỉnh” nên vòng eo “bánh mì” của Đàm Thu Trang ở thời điểm hiện tại khiến người ta khó hiểu. Phải chăng cô nàng đã có "tin vui" như lời đồn?

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….nhưng lại để lộ vòng eo lớn bất thường – Ảnh: FB

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Một số bình luận của bạn bè và người hâm mộ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Đàm Thu Trang, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận ngợi khen nhan sắc và nghi ngờ về việc cô có thai: “Trông chị Trang như kiểu có baby ý. Mặt tròn tròn”, “Hình như chị có baby”… Thậm chí, một người bạn của bà xã Cường Đô la còn thẳng thừng gọi cô là “mẹ bầu”.

Hiện tại, vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang vẫn giữ im lặng trước những đồn đoán này.

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