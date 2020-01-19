Dân mạng tiếp tục ‘soi’ ra bằng chứng vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã có ‘tin vui’

Khoảng vài tháng trở lại đây, bà xã Cường Đô la - Đàm Thu Trang liên tục vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng. Theo đó, người đẹp có dấu hiệu “phát tướng” thấy rõ khi gương mặt trở nên tròn trịa hơn và vòng eo cũng không còn thon gọn như trước. Bên cạnh đó, nhiều người còn tinh ý phát hiện dạo gần đây, Đàm Thu Trang rất chăm diện trang phục rộng, khéo léo che đi vòng 2 của mình.

Đàm Thu Trag có dấu hiệu tăng cân thấy rõ - Ảnh: FB

Cô nàng thường xuyên diện trang phục rộng - Ảnh: FB

Giữa lúc tin đồn này còn chưa hạ nhiệt, người hâm mộ tiếp tục “soi” bằng chứng cho thấy vợ chồng doanh nhân phố núi đã có “tin vui”. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Đàm Thu Trang vừa chia sẻ một bức ảnh selfie kèm dòng trạng thái: ‘Khi bạn lướt Facebook của chồng mình và thấy số lượng hình selfie gấp đôi Facebook của mình. Sau vài giây thấy kém miếng khó chịu. Nên đây là kết quả’.