Cao tay như Đàm Thu Trang, dằn mặt kẻ mạo danh Cường Đô la cực nhẹ nhàng nhưng đầy thâm thúy

Hậu trường 05/01/2020 10:39

Phát hiện ông xã Cường Đô la bị một người lạ mặt mạo danh trên mạng xã hội Tiktok, người mẫu Đàm Thu Trang liền đăng đàn dằn mặt.

Trên trang Facebook cá nhân, người mẫu Đàm Thu Trang bất ngờ gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái nói về việc ông xã Cường Đô la bị mạo danh tài khoản xã hội.

Cụ thể, người đẹp viết: “Mình chơi Tiktok à? Mình cũng quay ra bảo ghê thật... Chơi Tiktok từ bao giờ mà không bảo vợ cho vợ vào hóng hớt với... Tưởng đùa hoá ra là có tài khoản Tiktok luôn các bác ạ. Nhưng mà lại là của cái anh Nguyễn Quốc Cường nào ấy chứ không phải bạn Cường nhà mình vậy mà xưng tên... đối đáp điên đảo thay mặt bạn Cường nhà mình như đúng rồi luôn. Hơ hơ”.

Cao tay như Đàm Thu Trang, dằn mặt kẻ mạo danh Cường Đô la cực nhẹ nhàng nhưng đầy thâm thúy - Ảnh 1
Bài đăng của Đàm Thu Trang - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Đàm Thu Trang, kẻ giả mạo đã tự tạo một tài khoản Tiktok với tên Cường Đô la và thường xuyên đăng tải những clip của ông xã nữ người mẫu để câu view. Đặc biệt, người này còn đóng vai Cường Đô la trả lời bình luận của fan. Theo đó, tài khoản giả mạo này đã thu về gần 50 nghìn người theo dõi cùng gần 200 nghìn lượt thích.

Sau khi phát hiện sự việc, bà xã Cường Đô la đã quyết định lên tiếng thay chồng để bóc mẽ kẻ giả mạo theo cách đầy văn minh. Màn “dằn mặt” cực nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thâm thúy này của Đàm Thu Trang khiến cư dân mạng thích thú.

Cao tay như Đàm Thu Trang, dằn mặt kẻ mạo danh Cường Đô la cực nhẹ nhàng nhưng đầy thâm thúy - Ảnh 2
Đàm Thu Trang thay chồng lên tiếng dằn mặt kẻ giả mạo - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, một số người hâm mộ cũng tỏ ra bất ngờ khi biết đây là tài khoản giả mạo: “Em cũng mới tải Tiktok, bấm vào thấy tài khoản anh Cường… Hâm mộ anh Cường mà vào đây gặp anh Cường luôn, follow liền”, “Đùa mình mới follow hôm qua luôn”, “Em cũng tưởng thật chứ”…

Cao tay như Đàm Thu Trang, dằn mặt kẻ mạo danh Cường Đô la cực nhẹ nhàng nhưng đầy thâm thúy - Ảnh 3
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Được biết, kẻ giả mạo đã khóa tài khoản Tiktok sau khi nhận về vô số chỉ trích của cư dân mạng.

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