Giữa tin đồn mang thai, bà xã Cường Đô la lộ dấu hiệu tăng cân, ngày càng tích cực diện áo rộng che kín vòng 2

Hậu trường 18/12/2019 11:09

Trên trang cá nhân, loạt ảnh mới đây của bà xã Cường Đô la - Đàm Thu Trang bất ngờ gây chú ý và làm dấy lên tin đồn cặp đôi đã có “tin vui”.

Khoảng thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện tin đồn bà xã Cường Đô la – người mẫu Đàm Thu Trang đang mang thai con đầu lòng. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc bạn thân của Đàm Thu Trang tiết lộ cặp đôi đang lên kế hoạch sinh con.

Thậm chí, Cường Đô la còn like bình luận của một người bạn nói về việc Đàm Thu Trang đang mang thai.

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Đàm Thu Trang từng bày tỏ mong muốn sớm có con đầu lòng - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang tiếp tục gây chú ý với loạt khoảnh khắc tại buổi khai trương nhà hàng của vợ chồng cô.

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Bài đăng của Đàm Thu Trang - Ảnh: FB

Cụ thể, qua những hình ảnh được chia sẻ, Đàm Thu Trang có phần tăng cân khi để lộ gương mặt tròn trĩnh rõ rệt. Bên cạnh đó, nhiều người tinh ý phát hiện Đàm Thu Trang rất chăm diện những bộ trang phục rộng để khéo léo che đi vòng hai của mình.

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Bà xã Cường Đô la diện áo rộng che kín vòng 2 nhưng lại để lộ gương mặt tròn trĩnh thấy rõ - Ảnh: FB

Qua những dấu hiệu này, nhiều người hâm mộ cho rằng Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã có “tin vui” sau gần nửa năm kết hôn. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là đồn đoán của cư dân mạng. Hiện tại, vợ chồng doanh nhân phố núi vẫn giữ im lặng trước thông tin này và tập trung cho những dự án kinh doanh riêng.

Sau nghi án bầu bí, Đàm Thu Trang mừng sinh nhật sớm bên Cường Đô la, gây chú ý nhất là vòng 2

Sau nghi án bầu bí, Đàm Thu Trang mừng sinh nhật sớm bên Cường Đô la, gây chú ý nhất là vòng 2

Đây là lần đầu tiên Đàm Thu Trang khoe ảnh toàn thân ở góc chụp chính diện sau tin đồn đang mang thai con đầu lòng với Cường Đô la.

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Từ khóa:   Cường Đô La và Đàm Thu Trang Cường Đô la Đàm Thu Trang

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