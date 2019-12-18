Giữa tin đồn mang thai, bà xã Cường Đô la lộ dấu hiệu tăng cân, ngày càng tích cực diện áo rộng che kín vòng 2

Trên trang cá nhân, loạt ảnh mới đây của bà xã Cường Đô la - Đàm Thu Trang bất ngờ gây chú ý và làm dấy lên tin đồn cặp đôi đã có “tin vui”.
- Vừa lộ bụng lớn bất thường, Đàm Thu Trang đã ngầm báo tin mang thai con của Cường Đô la?
- Vừa tiết lộ mong muốn sớm sinh con, cư dân mạng phát hiện dấu hiệu mang thai của Đàm Thu Trang?
Khoảng thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện tin đồn bà xã Cường Đô la – người mẫu Đàm Thu Trang đang mang thai con đầu lòng. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc bạn thân của Đàm Thu Trang tiết lộ cặp đôi đang lên kế hoạch sinh con.
Thậm chí, Cường Đô la còn like bình luận của một người bạn nói về việc Đàm Thu Trang đang mang thai.
Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang tiếp tục gây chú ý với loạt khoảnh khắc tại buổi khai trương nhà hàng của vợ chồng cô.
Cụ thể, qua những hình ảnh được chia sẻ, Đàm Thu Trang có phần tăng cân khi để lộ gương mặt tròn trĩnh rõ rệt. Bên cạnh đó, nhiều người tinh ý phát hiện Đàm Thu Trang rất chăm diện những bộ trang phục rộng để khéo léo che đi vòng hai của mình.
Qua những dấu hiệu này, nhiều người hâm mộ cho rằng Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã có “tin vui” sau gần nửa năm kết hôn. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là đồn đoán của cư dân mạng. Hiện tại, vợ chồng doanh nhân phố núi vẫn giữ im lặng trước thông tin này và tập trung cho những dự án kinh doanh riêng.