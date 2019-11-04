Vừa tiết lộ mong muốn sớm sinh con, cư dân mạng phát hiện dấu hiệu mang thai của Đàm Thu Trang?

Hậu trường 04/11/2019 11:18

Bức ảnh mới nhất của Đàm Thu Trang và Cường Đô la bất ngờ gây chú ý khi bà xã chàng doanh nhân phố núi để lộ vòng 2 lớn bất thường.

Sau hôn lễ cổ tích, Đàm Thu TrangCường Đô La rất ít khi chia sẻ về chuyện riêng tư. Thay vào đó, cả hai đều tập trung cho công việc kinh doanh. Thỉnh thoảng trên Facebook, cặp đôi mới cập nhật hình ảnh đến người hâm mộ.

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Cặp đôi khá kín tiếng trong chuyện đời tư - Ảnh: FB

Vừa qua, Đàm Thu Trang đã lên tiếng than thở trên Facebook việc dành cả thanh xuân để đi thăm bạn bè sinh em bé và bày tỏ việc muốn sớm đón “tin vui”. Bên cạnh đó, theo tiết lộ từ hội bạn thân, cặp đôi đang có kế hoạch sinh con đầu lòng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cường Đô la bất ngờ khoe hình ảnh hội ngộ thân thiết của vợ chồng anh cùng bạn bè trong một chuyến du lịch đến Lạng Sơn.

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Bài đăng gây chú ý của Cường Đô la - Ảnh: FB

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất chính là thân hình “phát tướng” thấy rõ của Đàm Thu Trang. Thậm chí, nhiều người còn tinh ý phát hiện ra vòng 2 của bà xã Cường Đô la lớn hơn bình thường. Chính vì vậy, cư dân mạng đặt nghi vấn Đàm Thu Trang đang mang thai.

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Đàm Thu Trang cho biết do góc chụp nên nhìn cô mập hơn - Ảnh: FB

Ngay khi người hâm mộ đang vô cùng hào hứng trước thông tin này thì Đàm Thu Trang đã vội lên tiếng thanh minh: “Trời ơi... sao cái góc này trông vợ như lên 10 ký vậy”. Theo đó, vì góc chụp nên trông Đàm Thu Trang có vẻ mập lên chứ không phải do mang thai.

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Có thể thấy, Đàm Thu Trang và bé Subeo có mối quan hệ vô cùng tốt. Dịp 20/10, con trai Cường Đô la còn dành tặng cho mẹ kế món quà đáng yêu.

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