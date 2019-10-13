Kết hôn chưa được bao lâu, Đàm Thu Trang đã bóc trần tính cách thật của Cường Đô la

Trên trang cá nhân của chàng doanh nhân phố núi, người hâm mộ vô cùng thích thú khi phát hiện Đàm Thu Trang và Cường Đô la không ngừng kể tội nhau.

Từ sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang và Cường Đô La khá kín tiếng. Cặp đôi không chia sẻ quá nhiều về đời sống riêng tư trước truyền thông. Tuy nhiên, trang cá nhân của cả hai vẫn thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống đời thường của họ.

Đàm Thu Trang và Cường Đô La khá kín tiếng trong chuyện đời tư - Ảnh: FB

Mới đây, Đàm Thu Trang và Cường Đô La đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng. Chia sẻ hình ảnh về chuyến đi trên Facebook, Cường Đô la bất ngờ được mẹ vợ hỏi thăm: “Sao ngồi buồn hiu vậy?”. Ngay lập tức, chàng con rể liền tố bà xã Đàm Thu Trang bắt nạt mình: “Dạ bị vợ ăn hiếp mẹ ạ”. Trước lời tố của chồng, người đẹp chỉ ngậm ngùi thả icon ngỡ ngàng dưới phần bình luận của Cường Đô la.

Cặp đôi vừa có chuyến du lịch đến Đà Nẵng - Ảnh: FB

Cường Đô la mách mẹ vợ vì bị ăn hiếp - Ảnh: FB

Chưa dừng lại ở đây, khi một người bạn nhắc nhở Cường Đô La: “Lớn rồi bạn ơi, ai chơi bị vợ ăn hiếp”, anh lại được dịp kể khổ: “Vậy mà vợ cứ ăn hiếp hoài đó siêu nhân ơi”. Không thể chịu đựng được “nỗi oan” này, Đàm Thu Trang vội vã thanh minh: “Anh siêu nhân ơi, anh biết rõ bạn anh mà. Thần ăn vạ đó anh, toàn đổ tiếng ác cho em không đó”.

Đàm Thu Trang liền tiết lộ ông xã có tính ăn vạ - Ảnh: FB

Màn tố nhau của cặp vợ chồng son khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Nhiều người còn hài hước đùa rằng giờ mới biết chàng doanh nhân phố núi có tính thích ăn vạ.

Có thể thấy sau khi “về chung một nhà”, Cường Đô la và Đàm Thu Trang vẫn rất mặn nồng. Người hâm mộ đang vô cùng mong chờ “tin vui” từ cặp đôi.

Cường Đô La khoe ảnh quá khứ, Đàm Thu Trang lại bất ngờ được khen ngợi vì điều này Sự thay đổi tích cực của Cường Đô la được nhận xét là nhờ phần lớn vào công của bà xã Đàm Thu Trang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ket-hon-chua-duoc-bao-lau-dam-thu-trang-da-boc-tran-tinh-cach-that-cua-cuong-do-la-340856.html