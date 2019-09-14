Lo nắm tay Cường Đô la tung tăng trên phố, Đàm Thu Trang 'mất dép' phải đi chân đất giữa đường

Hậu trường 14/09/2019 11:38

Đi chơi Trung Thu cùng chồng tại nước ngoài, Đàm Thu Trang khiến dân mạng phấn khích với khoảnh khắc đi chân đất nắm chặt tay Cường Đô la trên phố.

Như nhiều cặp đôi khác, vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang vừa cùng nhau tận hưởng cái Tết Trung Thu ấm áp. Dù không rộn ràng như ở Việt Nam nhưng cặp đôi cũng rất vui vẻ khi nắm tay nhau không rời đi dạo trên đường phố Thái Lan. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý không chỉ là tình cảm ngọt ngào của đôi vợ chồng son. Trong hình ảnh được đăng tải, Đàm Thu Trang đi chân đất trên đường dù ông xã Quốc Cường vẫn đi giày bình thường.

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Đàm Thu Trang gây chú ý khi đi chân trần giữa phố - Ảnh: FB

Dưới bài viết, rất nhiều dân mạng và bạn bè đã để lại bình thuận tò mò về chi tiết này và được mỹ nhân gốc Lạng Sơn trả lời hài hước: "Mải đuổi theo chị Hằng nên mất dép".

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Cô hài hước giải thích về việc đi chân đất dù ông xã mang giày - Ảnh: FB
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Sau khi kết hôn, cặp đôi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn bên nhau - Ảnh: FB

Sau 2 năm mặn nồng, cuối tháng 7 vừa qua, Cường Đô la và Đàm Thu Trang chính thức "về chung nhà" với một hôn lễ hoành tráng. Sau ít tháng kết hôn, cặp đôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đầy ngọt ngào. Đôi vợ chồng mới cưới cùng nhau du lịch nhiều nơi và đưa cả Subeo đi cùng.

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'Đại gia phố núi' luôn tạo điều kiện để vợ gần gũi với con trai, giúp cậu bé thân thiết hơn với Đàm Thu Trang - Ảnh: FB
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Subeo có mặt chúc phúc cho bố trong ngày trọng đại - Ảnh: FB

Không chỉ được sự ủng hộ của công chúng khi kết duyên cùng doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, Đàm Thu Trang còn có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình bên chồng. Ngoài ra, tình cảm thân thiết của cô và con riêng của chồng - bé Subeo cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cường Đô la nhận xét điều bất ngờ khi đi họp phụ huynh cho con trai Subeo

Cường Đô la nhận xét điều bất ngờ khi đi họp phụ huynh cho con trai Subeo

"Đại gia phố núi" Cường Đô la khoe ảnh bên con trai Subeo khi đến trường họp phụ huynh đầu năm cho cậu bé kèm lời nhận xét đầy tự hào.

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Từ khóa:   Cường Đô la Subeo Cường Đô la và Đàm Thu Trang

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