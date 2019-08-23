Lý do thực sự khiến Hồ Ngọc Hà và bạn trai Kim Lý không còn đăng ảnh chụp chung sau đám cưới Cường Đô la

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đăng tải hình ảnh Kim Lý lên trang cá nhân, đồng thời tiết lộ lý do “lặn mất tăm” bấy lâu của bạn trai.
- Ca ngợi tình cảm Hà Hồ dành cho Subeo, Cát Phượng bất ngờ bị anti-fan bới móc
- Sau phát ngôn 'không lấy ai', Hà Hồ đang lưu tâm chuyện sinh con cho Kim Lý?
Sau khi công khai mối quan hệ với Kim Lý, ca sĩ Hồ Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào của cả hai lên mạng xã hội. Cặp đôi còn liên tục bị bắt gặp xuất hiện tại các sự kiện giải trí và thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng.
Tuy nhiên, khoảng thời gian từ sau đám cưới của Cường Đô la, người hâm mộ không còn nhìn thấy những bức ảnh chụp chung của Hà Hồ và bạn trai. Thậm chí, sự kiện ra mắt MV mới của “Nữ hoàng giải trí” cũng không hề có bóng dáng Kim Lý. Một số người nghi ngờ cặp đôi đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm.
Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có một buổi tiệc mừng thành công MV mới cùng gia đình và bạn bè thân thiết. Đáng chú ý nhất chính là động thái bất ngờ của Hà Hồ dành cho người thương trên Instagram cá nhân. Theo đó, giọng ca “Vẻ đẹp 4.0” đăng tải bức ảnh chụp Kim Lý đang ngồi suy tư kèm lời nhắn gửi ngọt ngào: “Còn ảnh đang chờ mình bên Thụy Điển. Ok, chờ tí”.
Bằng động thái này, Hà Hồ đã kịp trấn an người hâm mộ cũng như khẳng định mối quan hệ của cô và bạn trai vẫn rất tốt đẹp. Được biết, nguyên nhân cả hai ít xuất hiện cùng nhau dạo gần đây là vì Kim Lý đang ở Thụy Điển. Người hâm mộ của cặp đôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì cả hai chỉ tạm xa nhau một thời gian.