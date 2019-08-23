Lý do thực sự khiến Hồ Ngọc Hà và bạn trai Kim Lý không còn đăng ảnh chụp chung sau đám cưới Cường Đô la

Hậu trường 23/08/2019 11:08

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đăng tải hình ảnh Kim Lý lên trang cá nhân, đồng thời tiết lộ lý do “lặn mất tăm” bấy lâu của bạn trai.

Sau khi công khai mối quan hệ với Kim Lý, ca sĩ Hồ Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào của cả hai lên mạng xã hội. Cặp đôi còn liên tục bị bắt gặp xuất hiện tại các sự kiện giải trí và thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng.

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Cặp đôi không ngại ngần thể hiện tình cảm trên mạng xã hội - Ảnh: Internet
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Kim Lý và Hà Hồ thường xuất hiện bên nhau như hình với bóng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khoảng thời gian từ sau đám cưới của Cường Đô la, người hâm mộ không còn nhìn thấy những bức ảnh chụp chung của Hà Hồ và bạn trai. Thậm chí, sự kiện ra mắt MV mới của “Nữ hoàng giải trí” cũng không hề có bóng dáng Kim Lý. Một số người nghi ngờ cặp đôi đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm.

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Hà Hồ mừng thành công MV mới cùng gia đình - Ảnh: FB

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có một buổi tiệc mừng thành công MV mới cùng gia đình và bạn bè thân thiết. Đáng chú ý nhất chính là động thái bất ngờ của Hà Hồ dành cho người thương trên Instagram cá nhân. Theo đó, giọng ca “Vẻ đẹp 4.0” đăng tải bức ảnh chụp Kim Lý đang ngồi suy tư kèm lời nhắn gửi ngọt ngào: Còn ảnh đang chờ mình bên Thụy Điển. Ok, chờ tí.

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Hình ảnh được Hà Hồ chia sẻ trên Instagram - Ảnh: IG

Bằng động thái này, Hà Hồ đã kịp trấn an người hâm mộ cũng như khẳng định mối quan hệ của cô và bạn trai vẫn rất tốt đẹp. Được biết, nguyên nhân cả hai ít xuất hiện cùng nhau dạo gần đây là vì Kim Lý đang ở Thụy Điển. Người hâm mộ của cặp đôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì cả hai chỉ tạm xa nhau một thời gian.

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Từ khóa:   Hà Hồ Kim Lý Hồ Ngọc Hà

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