Sau phát ngôn 'không lấy ai', Hà Hồ đang lưu tâm chuyện sinh con cho Kim Lý?

Sau phát ngôn sẽ không kết hôn với bất kỳ ai, mọi động thái của ca sĩ Hồ Ngọc Hà về chuyện tình cảm được dư luận đặc biệt chú ý.

Tiễn con trai Subeo về nước chuẩn bị dự đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang, ca sĩ Hồ Ngọc Hà tiếp tục chuyến lưu diễn của mình ở Mỹ. Trên trang cá nhân, cô liên tục cập nhật hình ảnh mới nhất trong chuyến đi. Vài giờ trước, giọng ca Cả một trời thương nhớ đăng ảnh tại Napa. Cô bất ngờ tiết lộ, 2 năm trước, đây là nơi bắt đầu tình yêu với bạn trai Kim Lý.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà quay lại nơi ươm mầm tình yêu sau khi đưa con trai Subeo về nước - Ảnh: FBNV

Bài viết của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm lớn của bạn bè và người hâm mộ. Đặc biệt, dưới phần bình luận, một người quen tiết lộ Hà Hồ không đi một mình mà đi cùng bạn trai. Dường như phát ngôn “không lấy ai” của Hà Hồ không ảnh hưởng đến tình cảm thắm thiết của cặp đôi.

Kim Lý - Hồ Ngọc Hà nắm tay tình cảm ôn lại kỷ niệm yêu - Ảnh: FBNV

Trên Instagram, cô ôn lại kỷ niệm bên bạn trai Việt kiều - Ảnh: Instagram

Đáng chú ý, khi được một người bạn thân gợi ý chuyện sinh con thứ 2: “Nơi này thích hợp cho những sự bắt đầu… Bắt đầu có em bé cũng là một việc tốt nên làm nhỉ?”, nữ ca sĩ không né tránh mà hào hứng trả lời ngay: “Bắt đầu lưu tâm ấy nhỉ”.

Hồ Ngọc Hà bắt đầu lưu tâm chuyện sinh con thứ 2 - Ảnh: FB

Câu trả lời thẳng thắn của bà mẹ đơn thân khiến dân mạng phấn khích. Fan tiếp tục hi vọng một cái kết đẹp sẽ đến với đôi trai tài gái sắc này.

Hồ Ngọc Hà gây hoang mang khi đăng lại ảnh cũ kèm dòng trạng thái: 'Thương Subeo' Một số khán giả đồng cảm nhưng một số lại thắc mắc không hiểu nữ ca sĩ có dụng ý gì khi có động thái này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-phat-ngon-khong-lay-ai-ha-ho-dang-luu-tam-chuyen-sinh-con-cho-kim-ly-332305.html