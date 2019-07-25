Sau phát ngôn 'không lấy ai', Hà Hồ đang lưu tâm chuyện sinh con cho Kim Lý?

Hậu trường 25/07/2019 17:41

Sau phát ngôn sẽ không kết hôn với bất kỳ ai, mọi động thái của ca sĩ Hồ Ngọc Hà về chuyện tình cảm được dư luận đặc biệt chú ý.

Tiễn con trai Subeo về nước chuẩn bị dự đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang, ca sĩ Hồ Ngọc Hà tiếp tục chuyến lưu diễn của mình ở Mỹ. Trên trang cá nhân, cô liên tục cập nhật hình ảnh mới nhất trong chuyến đi. Vài giờ trước, giọng ca Cả một trời thương nhớ đăng ảnh tại Napa. Cô bất ngờ tiết lộ, 2 năm trước, đây là nơi bắt đầu tình yêu với bạn trai Kim Lý.

ca si ho ngoc ha 1
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà quay lại nơi ươm mầm tình yêu sau khi đưa con trai Subeo về nước - Ảnh: FBNV

Bài viết của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm lớn của bạn bè và người hâm mộ. Đặc biệt, dưới phần bình luận, một người quen tiết lộ Hà Hồ không đi một mình mà đi cùng bạn trai. Dường như phát ngôn “không lấy ai” của Hà Hồ không ảnh hưởng đến tình cảm thắm thiết của cặp đôi.

ca si ho ngoc ha 2
Kim Lý - Hồ Ngọc Hà nắm tay tình cảm ôn lại kỷ niệm yêu - Ảnh: FBNV
ca si ho ngoc ha 3
Trên Instagram, cô ôn lại kỷ niệm bên bạn trai Việt kiều - Ảnh: Instagram

Đáng chú ý, khi được một người bạn thân gợi ý chuyện sinh con thứ 2: “Nơi này thích hợp cho những sự bắt đầu… Bắt đầu có em bé cũng là một việc tốt nên làm nhỉ?”, nữ ca sĩ không né tránh mà hào hứng trả lời ngay: “Bắt đầu lưu tâm ấy nhỉ”.

ca si ho ngoc ha 4
Hồ Ngọc Hà bắt đầu lưu tâm chuyện sinh con thứ 2 - Ảnh: FB

Câu trả lời thẳng thắn của bà mẹ đơn thân khiến dân mạng phấn khích. Fan tiếp tục hi vọng một cái kết đẹp sẽ đến với đôi trai tài gái sắc này.

Hồ Ngọc Hà gây hoang mang khi đăng lại ảnh cũ kèm dòng trạng thái: 'Thương Subeo'

Hồ Ngọc Hà gây hoang mang khi đăng lại ảnh cũ kèm dòng trạng thái: 'Thương Subeo'

Một số khán giả đồng cảm nhưng một số lại thắc mắc không hiểu nữ ca sĩ có dụng ý gì khi có động thái này.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026