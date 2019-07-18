Khoe ảnh gợi cảm với bikini nhỏ xíu, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình 'điên đảo' vì câu chuyện phía sau

Để có được hình ảnh quyến rũ hết nấc trong trang phục áo tắm, ca sĩ Hồ Ngọc Hà và mẹ ruột đã trải qua hành trình không hề đơn giản.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Hồ Ngọc Hà tiếp tục "thiêu đốt" ánh mắt của cư dân mạng khi tung hình ảnh nóng bỏng hết cỡ. Trang phục bikini trắng gợi cảm giúp "Nữ hoàng giải trí" phô trọn đường cong cơ thể nuột nà, làn da trắng ngần không chút mỡ thừa. Đồng thời, cách tạo dáng chuyên nghiệp của cô giúp tôn lên vẻ đẹp từ đôi chân dài miên man khiến mọi người không ngừng trầm trồ.

Hà Hồ khoe vóc dáng nuột nà với bikini - Ảnh: FBNV

Thế nhưng để có được bức ảnh lung linh như vậy, giọng ca Cả một trời thương nhớ đã phải trải qua hành trình dài với mẹ ruột, chống chọi với cái nắng gay gắt trên đất Mỹ.

Sau khi chụp ảnh đăng Facebook, Hà Hồ còn thông báo tặng lại đồ cho ai đang cần - Ảnh: FBNV

Cô chia sẻ: "Em nói thật để chụp bức ảnh này em tránh hàng trăm ánh mắt ở hồ bơi không phải vì em đẹp mà vì em lạ... Là bởi vì ai cũng nằm phơi nắng, ai cũng đỏ như tôm luộc, rát bỏng người mà ai cũng nằm ngoan ngoãn tận hưởng, còn em chịu.

3 cái khăn trùm từ trên trùm xuống, 8 chai chống nắng xức tung người lên. Cả em và mẹ nép chỗ này, tấp vào chỗ kia rồi ra nắng ngồi tỉnh bơ 2 giây chụp hình xong vọt lên phòng. Hết.

Em không tắm trắng, em không trắng, nhưng thật sự em và nắng không làm bạn được. Rát, nóng, và chỉ cần đi nhẹ vài giây là dễ có những đốm nâu liền, nên thôi, em chịu. Vài tấm hình xơ xịa vu vơ cho vui thôi".

Quang Vinh, Lý Quí Khánh trầm trồ bởi vóc dáng quá đẹp của Hà Hồ - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, cô nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ cư dân mạng.

Khoe dáng nuột với bikini, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình tá hỏa cứ ngỡ không mặc gì Bộ bikini một mảnh nóng bỏng, giống màu da của ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ được một phen "hú vía". Lướt nhanh, không ít fan cứ tưởng bạn gái Kim Lý đang khỏa thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-anh-goi-cam-voi-bikini-nho-xiu-ho-ngoc-ha-khien-dan-tinh-dien-dao-vi-cau-chuyen-phia-sau-331576.html