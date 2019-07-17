Khoe dáng nuột với bikini, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình tá hỏa cứ ngỡ không mặc gì

Hậu trường 17/07/2019 14:49

Bộ bikini một mảnh nóng bỏng, giống màu da của ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ được một phen "hú vía". Lướt nhanh, không ít fan cứ tưởng bạn gái Kim Lý đang khỏa thân.

Những ngày qua, ca sĩ Hồ Ngọc Hà liên tục cập nhật nhiều khoảnh khắc vui vẻ trong chuyến lưu diễn kết hợp du lịch cùng bạn trai và gia đình tại Mỹ.

Mới đây nhất, giọng ca Cả một trời thương nhớ khiến cư dân mạng "xịt máu mũi" khi khoe ảnh diện bikini một mảnh, phô trọn vóc dáng nuột nà trong phòng ngủ.

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Màn khoe dáng với bikini màu nude của Hà Hồ làm fan 'đứng tim' - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, bạn gái Kim Lý khiến cộng đồng mạng xuýt xoa, trầm trồ vì thân hình chuẩn đến từng centimet dù đã ngoài 30 tuổi. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận "toát mồ hôi" khi nhìn thoáng qua bức ảnh này. Thiết kế bikini màu nude khiến dân mạng dụi mắt liên tục vì tưởng Hà Hồ chơi trội, nude toàn thân.

Dân mạng để lại vô số bình luận: "Nhìn tưởng không mặc gì"; "Nhìn có chút giật mình khi kéo qua nhanh"; "Hú hồn chị Hà ơi, mới nhìn vô em cứ tưởng chị không... chớ"; "Vừa lướt ngang em cứ tưởng idol nude"...

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Hà Hồ khiến dân mạng một phen tá hỏa - Ảnh: FBNV

Trước đó, cô nàng cũng không ít lần khiến fan "bỏng mắt" với set đồ màu da dễ đánh lừa mắt người nhìn.

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Đây là gam màu ưa thích của nữ ca sĩ dù nó rất kén dáng, ít người lựa chọn - Ảnh: FBNV
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Bộ cánh gợi cảm của bạn gái Kim Lý làm người đối diện bối rối - Ảnh: FBNV
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Dù diện trang phục kín đáo, nữ ca sĩ cũng khéo khoe được thân hình nuột nà - Ảnh: FBNV

Ở tuổi ngoài 30 và trải qua một lần sinh nở nhưng ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được thân hình chuẩn. Ở độ tuổi này, hiếm mỹ nhân nào trong làng giải trí Việt sở hữu được sắc vóc đỉnh cao như vậy.

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Diện váy xuyên thấu khoe vóc dáng nuột nà, gợi cảm khi đi lưu diễn ở nước ngoài, ca sĩ Hồ Ngọc Hà được khen ngợi hết lời.

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