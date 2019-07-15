Làm việc không ăn không ngủ, Hồ Ngọc Hà vẫn đẹp tựa nữ thần với váy xuyên thấu gợi cảm

Diện váy xuyên thấu khoe vóc dáng nuột nà, gợi cảm khi đi lưu diễn ở nước ngoài, ca sĩ Hồ Ngọc Hà được khen ngợi hết lời.
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Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải khoảnh khắc tạo dáng quyến rũ, gương mặt đẹp tựa nữ thần khi lưu diễn tại Mỹ. Cùng với đó, "Nữ hoàng giải trí" viết kèm dòng trạng thái than vãn chuyện mất ăn, mất ngủ khi chạy show nhiều vào dịp cuối tuần. Cô viết: "Vậy là thêm một cuối tuần nữa chạy show không ăn không ngủ, triền miên trên những chuyến bay dài. Mai sẽ được tận hưởng nắng ấm tại Miami cùng gia đình".
Diện váy xuyên thấu ôm sát cơ thể, bạn gái Kim Lý khiến dân mạng xuýt xoa, trầm trồ khi khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp cùng vóc dáng chuẩn đến từng centimet. Biểu cảm gương mặt vô cùng thần thái và cách tạo dáng chuyên nghiệp giúp cô tôn lên ưu điểm hình thể.
Ở tuổi 35 và từng trải qua 1 lần sinh nở, "Nữ hoàng giải trí" ngày càng xinh đẹp, cuốn hút theo thời gian. Cô không hổ danh là "tượng đài nhan sắc" của làng giải trí Việt. Từ phong cách thời trang đến thần thái, Hồ Ngọc Hà luôn ghi điểm mỗi lần xuất hiện trước công chúng.