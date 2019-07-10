Ở tuổi 62, mẹ Hồ Ngọc Hà khoe vòng eo quá thon, thân hình nuột không kém con gái

Hậu trường 10/07/2019 17:09

Mẹ Hồ Ngọc Hà khiến cộng đồng mạng bất ngờ bởi sự dẻo dai và vóc dáng thon gọn đến khó tin khi tập yoga cùng con gái.

Không kém cạnh con gái, bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà nổi tiếng với sự trẻ trung cùng phong cách ăn mặc thời thượng. Thường xuất hiện tại các sự kiện quan trọng của con gái, bà gây ấn tượng khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ăn mặc tinh tế, sang trọng và được nhận xét là một trong các bà mẹ sành điệu của sao Việt.

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Là mẹ một nhân vật thời thượng của showbiz, mẹ Hồ Ngọc Hà được khen vì bắt kịp xu hướng thời trang từng mùa - Ảnh: Internet
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Bà Ngọc Hương tự tin sải bước trên những đôi giày cao gót - Ảnh: Internet
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Gu thời trang tinh tế hợp tuổi giúp bà thêm trẻ trung và sang trọng - Ảnh: Internet

Hiện bà Ngọc Hương đang cùng chồng, con gái và cháu ngoại tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng bình yên tại Mỹ. Khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng, mẹ ruột "Nữ hoàng giải trí" thực hiện động tác yoga uốn dẻo cực khó. Ở tuổi 62, mẹ Hà Hồ khiến nhiều người trầm trồ bởi độ dẻo dai cùng vóc dáng nuột nà, săn chắc không kém cạnh con gái.

Ở tuổi 62, mẹ Hồ Ngọc Hà khoe vòng eo quá thon, thân hình nuột không kém con gái - Ảnh 4
Khởi đầu ngày mới tại Mỹ, mẹ Hà Hồ tập các động tác yoga khó và khoe dáng nuột bên con gái - Ảnh: FBNV
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Chính thói quen luyện tập thường xuyên đã giúp bà dẻo dai và khỏe mạnh ở tuổi 62 - Ảnh: FBNV
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Một trong những hình ảnh gây chú ý của mẹ ruột Hồ Ngọc Hà với bikini nóng bỏng khoe thân hình săn chắc - Ảnh: Internet

Chính thói quen chăm chỉ vận động, rèn luyện thể thao đã giúp mẹ Hà Hồ có vóc dáng nuột nà, sức khỏe tốt. Bà thường xuất hiện với những bộ cánh sang trọng, hợp mốt. Dường như phong cách thời trang đẳng cấp của "Nữ hoàng giải trí" được thừa hưởng rất nhiều từ mẹ.

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