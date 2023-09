Vừa để lộ ngày trọng đại, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tiếp tục bị fan soi ra bằng chứng sắp ‘về chung một nhà’

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sẽ kết hôn vào tháng 12. Theo đó, thông tin này bắt nguồn từ việc Trang Trần “lỡ miệng” tiết lộ ngày cưới của cặp đôi dưới bài đăng của Kim Lý.

Trang Trần để lại bình luận 'đáng ngờ' dưới bài đăng kỷ niệm 2 năm yêu nhau của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý - Ảnh: Internet

Cụ thể, cựu người mẫu đã để lại bình luận: “So happy for you guys. Waiting for a wedding in December” (Tạm dịch: Thật hạnh phúc đối với hai bạn. Chờ đợi một đám cưới vào tháng mười hai).