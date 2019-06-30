Vừa để lộ ngày trọng đại, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tiếp tục bị fan soi ra bằng chứng sắp ‘về chung một nhà’

Sau tin đồn Hồ Ngọc Hà và Kim Lý kết hôn vào tháng 12, người hâm mộ tiếp tục soi ra bằng chứng cả hai thực sự sắp “về chung một nhà”.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sẽ kết hôn vào tháng 12. Theo đó, thông tin này bắt nguồn từ việc Trang Trần “lỡ miệng” tiết lộ ngày cưới của cặp đôi dưới bài đăng của Kim Lý. Trang Trần để lại bình luận 'đáng ngờ' dưới bài đăng kỷ niệm 2 năm yêu nhau của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý - Ảnh: Internet Cụ thể, cựu người mẫu đã để lại bình luận: “So happy for you guys. Waiting for a wedding in December” (Tạm dịch: Thật hạnh phúc đối với hai bạn. Chờ đợi một đám cưới vào tháng mười hai).

Ngay lập tức, bình luận này của Trang Trần đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận thể hiện sự tò mò về đám cưới của cặp đôi nổi nhất nhất nhì Vbiz. Đáp lại cộng đồng mạng, bà chủ quán bún đậu chỉ lấp lửng: “Im không chị bị chửi”. Bình luận gây hoang mang của Trang Trần - Ảnh: Internet Sau 2 năm bên nhau cùng vượt qua mọi sóng gió, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã chứng minh tình yêu của họ không phải là chiêu trò PR như nhiều người tưởng. Chính vì vậy, người hâm mộ cặp đôi vô cùng mong chờ đến ngày cả hai chính thức “về chung một nhà”.

Cả hai thực sự sẽ kết hôn trong năm nay? - Ảnh: Internet Tuy nhiên, thông tin này vẫn khiến nhiều người “bán tín bán nghi” về độ xác thực. Chính vì vậy, để củng cố niềm tin vào một đám cưới trong tương lai, người hâm mộ đã nhanh chóng tìm ra bằng chứng chứng minh cả hai có thể hướng đến một cái kết “happy ending”. Theo đó, trong bức ảnh cặp đôi chụp trong bữa tiệc sinh nhật của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, netizen đã soi ra chi tiết Hà Hồ và Kim Lý cùng mang nhẫn đôi ở ngón áp út. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý lộ bằng chứng mang nhẫn đôi - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, mối quan hệ của gia đình hai bên cũng rất tốt đẹp. Gia đình của Hồ Ngọc Hà từng sang tận Thụy Điển để thăm bố mẹ Kim Lý vào cuối năm 2018. Sau đó, bố mẹ nam diễn viên “Hương Ga” cũng đáp chuyến bay tới Quảng Bình – quê nhà Hồ Ngọc Hà để thăm “gia đình thông gia”. Trong những chuyến đi cùng nhau, hai bên gia đình liên tục khoe những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc khiến ai nấy đều phải ghen tỵ. Gia đình Hà Hồ qua Thụy Điển thăm bố mẹ Kim Lý - Ảnh: Internet Bức ảnh vô cùng thân thiết của 'hai bà sui' - Ảnh: Internet Với loạt bằng chứng trên, nhiều người cho rằng đám cưới của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sẽ diễn ra vào cuối năm 2019. Tuy nhiên hiện tại, người trong cuộc chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào, tất cả vẫn chỉ là đồn đoán của cư dân mạng.

Mặc thiên hạ bàn chuyện ly tán, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý làm điều ngọt ngào kỷ niệm 2 năm tình yêu Hành động ngọt ngào của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý phần nào làm dịu đi không khí ngột ngạt vì thông tin cặp đôi "Hậu duệ mặt trời" ly hôn đang ngập tràn.

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