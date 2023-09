Mặc thiên hạ rần rần chuyện Cường Đô la cưới vợ, Hồ Ngọc Hà vẫn 'tình bể bình' bên Kim Lý

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vui vẻ đưa bố mẹ cùng con trai Subeo đi du lịch nước ngoài, tận hưởng mùa hè trọn vẹn.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải loạt ảnh cùng bạn trai Kim Lý, con trai Subeo và bố mẹ trên chuyến bay sang Mỹ. Cô viết: "Let’s go to America... summer vacation. Hè nào Hà cũng vừa đi làm, vừa đưa em qua nghỉ hè dài ngày để giúp em va chạm và tự lập hơn. Hà sẽ cập nhật Tour diễn tại Mỹ lần này của Hà cho khán giả tại Mỹ biết ngay khi Hà đến Hongkong nhé. Much love".

Subeo được khen ngợi thông minh, càng lớn càng điển trai và sở hữu nhiều nét đẹp của mẹ - Ảnh: FBNV

Bố mẹ Hà Hồ vui vẻ đi cùng con gái và cháu ngoại - Ảnh: FBNV

Theo hình ảnh được đăng tải, cậu nhóc Subeo rất hào hứng khi được đi chơi cùng ông bà và mẹ. Tài tử phim Hương ga cũng tháp tùng gia đình bạn gái trong suốt hành trình. "Nữ hoàng giải trí" còn thể hiện biểu cảm đáng yêu khi chụp ảnh tình tứ cùng bạn trai.

Đây không phải là lần đầu Kim Lý đi chơi cùng gia đình bạn gái. Anh có mối quan hệ rất tốt với Subeo và bố mẹ Hà Hồ - Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đồng loạt kỷ niệm 2 năm tình yêu đầy ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên đôi tình nhân Cả một trời thương nhớ thừa nhận mối quan hệ trước truyền thông và công chúng.

Dưới bài viết, mọi người chúc gia đình nữ ca sĩ có một chuyến đi nhiều niềm vui. Đặc biệt, fan cũng hi vọng Kim Lý và Hà Hồ sẽ nhanh báo tin vui đến công chúng về một đám cưới hoành tráng.

