Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà - Kim Lý say đắm âu yếm khi cùng Subeo đi du lịch Đà Nẵng

“Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà đang có kỳ nghỉ vô cùng thoải mái và vui vẻ trong chuyến du lịch Đà Nẵng cùng bạn trai Kim Lý. Đặc biệt, bé Subeo cũng tham gia chuyến du lịch này nhân dịp được nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Mới đây nhất, giọng ca Cả một trời thương nhớ khiến người hâm mộ thích thú khi khoe bức ảnh 3 người tại Đà Nẵng. Theo hình ảnh vừa được đăng tải, cặp tình nhân thoải mái thể hiện những cử chỉ yêu thương, âu yếm dù có Subeo bên cạnh.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý không ngại ôm eo nhau tình cảm dù có Subeo bên cạnh - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, cô cũng không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc diện trang phục trắng, vô cùng thời thượng và gợi cảm, vô tư âu yếm, nựng má bạn trai.