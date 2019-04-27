Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà - Kim Lý say đắm âu yếm khi cùng Subeo đi du lịch Đà Nẵng

Hậu trường 27/04/2019 14:53

Có thể thấy, tình cảm giữa Kim Lý và Hồ Ngọc Hà ngày càng thắm thiết. Cặp đôi thoải mái chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên nhau mà không e ngại bất kỳ điều gì.

“Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà đang có kỳ nghỉ vô cùng thoải mái và vui vẻ trong chuyến du lịch Đà Nẵng cùng bạn trai Kim Lý. Đặc biệt, bé Subeo cũng tham gia chuyến du lịch này nhân dịp được nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Mới đây nhất, giọng ca Cả một trời thương nhớ khiến người hâm mộ thích thú khi khoe bức ảnh 3 người tại Đà Nẵng. Theo hình ảnh vừa được đăng tải, cặp tình nhân thoải mái thể hiện những cử chỉ yêu thương, âu yếm dù có Subeo bên cạnh.

Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà - Kim Lý say đắm âu yếm khi cùng Subeo đi du lịch Đà Nẵng - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý không ngại ôm eo nhau tình cảm dù có Subeo bên cạnh - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, cô cũng không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc diện trang phục trắng, vô cùng thời thượng và gợi cảm, vô tư âu yếm, nựng má bạn trai.

Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà - Kim Lý say đắm âu yếm khi cùng Subeo đi du lịch Đà Nẵng - Ảnh 2

Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà - Kim Lý say đắm âu yếm khi cùng Subeo đi du lịch Đà Nẵng - Ảnh 3
Khoảnh khắc tình tứ của đôi tình nhân trong chuyến du lịch. Hà Hồ thoải mái nựng má Kim Lý và công khai trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân của mình, tài tử phim Hương ga cũng khiến fan “đứng ngồi không yên” khi đăng tải bức ảnh hôn má bạn gái cực ngọt ngào. Sau hơn 1 năm công khai hẹn hò, đây là lần hiếm hoi Kim Lý công khai khoảnh khắc “tình bể bình” thế này bên cạnh Hà Hồ.

Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà - Kim Lý say đắm âu yếm khi cùng Subeo đi du lịch Đà Nẵng - Ảnh 4
Kim Lý công khai hôn má bạn gái say đắm trong chuyến du lịch Đà Nẵng - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà - Kim Lý say đắm âu yếm khi cùng Subeo đi du lịch Đà Nẵng - Ảnh 5
Người hâm mộ hi vọng cặp đôi sẽ sớm báo tin vui 'về chung nhà' trong năm 2019 - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh này đã nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Mọi người để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi. Fan hâm mộ hi vọng hôn lễ của Hà Hồ và Kim Lý sẽ sớm diễn ra.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

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