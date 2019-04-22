Hồ Ngọc Hà một lần nữa chứng tỏ mình là một phụ nữ thông minh và khôn ngoan, ngay cả khi bị nói xấu.

Xinh đẹp, nổi tiếng và tài năng, Hồ Ngọc Hà là một gương mặt vô cùng quen thuộc với công chúng trong và ngoài nước. Xuất thân là một người mẫu, nhưng khi lấn sân sang lĩnh vực ca hát, cô lại gặt hái được thành công rực rỡ và được công chúng ưu ái gọi với danh xưng "Nữ hoàng giải trí".

Hồ Ngọc Hà đã vượt qua không ít sóng gió để đạt được thành công và có được danh xưng 'Nữ hoàng giải trí' như hiện tại - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, đi đôi với sự nổi tiếng, Hồ Ngọc Hà cũng không tránh khỏi việc có "người thương kẻ ghét". Ngoài lượng fan hâm mộ trung thành, "Nữ hoàng giải trí" sở hữu lượng anti-fan hùng hậu, luôn tìm cách nói xấu, hạ bệ cô. Thậm chí, giọng ca Cả một trời thương nhớ còn lọt top mỹ nhân có số lượng anti-fan "khủng" nhất nhì làng giải trí Việt hiện nay.

Sau loạt ồn ào tình ái, Hà Hồ đã tìm được hạnh phúc bên diễn viên Kim Lý - Ảnh: Internet

Mới đây, Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải trên Instagram cá nhân dòng trạng thái cực thâm thúy về những người nói xấu mình: "Thật sự xin chúc mừng cho những ai chuyên đi nói xấu người khác sẽ có một tương lai khó tả".

Cách đáp trả vô cùng khôn khéo của Hồ Ngọc Hà khiến anti-fan phải dè chừng - Ảnh: Instagram

Không cáu gắt hay dùng những từ ngữ nặng nề để đáp trả, câu chúc "tương lai khó tả" của Hồ Ngọc Hà đủ khiến những người nói xấu mình phải "xanh mặt" và dè chừng.

Hồ Ngọc Hà chở Kim Lý bằng xe máy mà không đội mũ bảo hiểm gây tranh cãi Trước kia, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La cũng từng gây tranh cãi khi di chuyển bằng xe máy mà không đội mũ bảo hiểm.

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