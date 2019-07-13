Khoe ảnh 'tình bể bình', Hồ Ngọc Hà - Kim Lý bị chê thiếu ý thức khi ngồi lên bàn, chân đạp xuống ghế

Hiện tại Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đang có chuyến lưu diễn kết hợp du lịch nghỉ dưỡng tại Mỹ. Bố mẹ và con trai "Nữ hoàng giải trí" cũng có mặt trong chuyến đi này. Trên trang cá nhân, giọng ca Cả một trời thương nhớ liên tục cập nhật những khoảnh khắc cả gia đình vui vẻ, hạnh phúc khi đi chơi cùng nhau.

Cô hào hứng nói về chuyến đi nhiều trải nghiệm bên người thân: "Đi đâu cũng để lại kỷ niệm và đi đâu cũng muốn mua nhà định cư ở đó là sao vậy trời. Thật tình nước Mỹ ngộ ghê nè. Quá vui, quá hạnh phúc và nhiều lưu luyến. Đặc biệt các bạn nhỏ bịn rịn chia tay, rơm rớm nước mắt hẹn hè sang năm gặp lại".