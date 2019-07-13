Khoe ảnh 'tình bể bình', Hồ Ngọc Hà - Kim Lý bị chê thiếu ý thức khi ngồi lên bàn, chân đạp xuống ghế

Hậu trường 13/07/2019 13:52

Khoe khoảnh khắc bình yên tại Mỹ, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý lại nhận về một số ý kiến trái chiều vì ngồi lên bàn và dẫm chân trên ghế.

Hiện tại Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đang có chuyến lưu diễn kết hợp du lịch nghỉ dưỡng tại Mỹ. Bố mẹ và con trai "Nữ hoàng giải trí" cũng có mặt trong chuyến đi này. Trên trang cá nhân, giọng ca Cả một trời thương nhớ liên tục cập nhật những khoảnh khắc cả gia đình vui vẻ, hạnh phúc khi đi chơi cùng nhau.

Cô hào hứng nói về chuyến đi nhiều trải nghiệm bên người thân: "Đi đâu cũng để lại kỷ niệm và đi đâu cũng muốn mua nhà định cư ở đó là sao vậy trời. Thật tình nước Mỹ ngộ ghê nè. Quá vui, quá hạnh phúc và nhiều lưu luyến. Đặc biệt các bạn nhỏ bịn rịn chia tay, rơm rớm nước mắt hẹn hè sang năm gặp lại".

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Hồ Ngọc Hà cập nhật nhiều hình ảnh bên bạn trai và những người bạn trong chuyến đi lần này - Ảnh: FBNV
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Khoảnh khắc bình yên của cặp đôi tại Mỹ - Ảnh: FBNV
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Nữ ca sĩ khiến mọi người trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp rạng ngời - Ảnh: FBNV

Thế nhưng khi lưu lại ảnh kỷ niệm tại Mỹ trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý lại vướng nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà đang ngồi nói chuyện với Kim Lý bên hồ bị một số dân mạng chỉ trích là thiếu ý thức. Trên một trang fanpage chuyên bàn chuyện giới nghệ sĩ đã chia sẻ lại hình ảnh này kèm lời chê trách: "Hà Hồ - Kim Lý văn minh lịch sự nơi công cộng nhỉ. Ghế người ta ngồi thì đạp cả giày lên, ý thức để đâu?".

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Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bị chê thiếu ý thức khi dẫm chân lên ghế - Ảnh: FB

Ngay sau đó, vấn đề này bị đem ra "mổ xẻ" bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Một số người tỏ thái độ khó chịu, chỉ trích cặp đôi.

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Ngoài một số lời chỉ trích, nhiều dân mạng bênh vực Hà Hồ - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, cặp đôi vẫn được một số fan bênh vực. Không ít ý kiến cho rằng mọi người đang quá khắt khe với Hà Hồ: "Ủa bên này toàn ngồi vậy ai nói gì đâu"; "Ở bển đường đi sạch đẹp, giày có bẩn đâu, dẫm lên cũng bình thường mà"...

Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà - Kim Lý say đắm âu yếm khi cùng Subeo đi du lịch Đà Nẵng

Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà - Kim Lý say đắm âu yếm khi cùng Subeo đi du lịch Đà Nẵng

Có thể thấy, tình cảm giữa Kim Lý và Hồ Ngọc Hà ngày càng thắm thiết. Cặp đôi thoải mái chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên nhau mà không e ngại bất kỳ điều gì.

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Từ khóa:   Kim Lý Hồ Ngọc Hà

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