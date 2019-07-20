Bị nghi đá xéo Cường Đô la và Đàm Thu Trang, Hà Hồ đáp trả bất ngờ

Động thái mới đây của ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến không ít người cho rằng cô đang ẩn ý đá xéo Cường Đô la và Đàm Thu Trang.
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Dù đang có chuyến lưu diễn kết hợp du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Mỹ, nhưng ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn liên tục khiến dư luận trong trước dậy sóng. Cụ thể hôm 19/7, "Nữ hoàng giải trí" gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý. Chân dài này viết: "Qua bên ni, nghe được cái tin bên nớ, tự nhiên thấy thương phận đàn bà ghê. Thôi đó là do em nghĩ mỏ vàng, sống một thời gian mới biết đá biết vàng nha. Em tính quá, tội, sống một cuộc sống tự do, tự chủ là thích nhất mọi người".
Dù ngay sau đó, cô nàng đã xóa bài viết này, nhưng một số dân mạng nhanh tay đã kịp chụp lại và chia sẻ rộng rãi. Nhiều người hoài nghi rằng, Hà Hồ đang ẩn ý đá xéo Đàm Thu Trang khi cô nàng sắp “lên xe hoa” với Cường Đô la. Thậm chí, một dân mạng không ngần ngại hỏi thẳng mặt Hà Hồ: “Đá xoáy Trang và Cường hả em". Không lảng tránh, nữ ca sĩ ngay lập tức đáp trả nhẹ nhàng: “Cuộc sống nhiều người mà em. Cái gì cũ nói chi vậy chi nè. Xoáy vô Facebook nhà em làm chi rứa”.
Lý do xóa dòng trạng thái nói trên, Hồ Ngọc Hà cho biết: “Bạn quản lý năng nỉ mình xóa vì nói là thời buổi này ai cũng nghĩ lung tung, nên thôi đừng nói lung tung, mất công bị suy diễn lung tung rồi mất công lung tung cả lên. Cứ làm thơ đi cho vui là được rồi".
Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la từng có mối quan hệ tình cảm nhiều năm và có một cậu con trai chung. Dù hiện tại đã chia tay, nhưng mỗi dịp đặc biệt của con trai Subeo, cả hai vẫn không ngại tái hợp, trò chuyện hết sức vui vẻ và tự nhiên.
Về chuyện tình cảm, cặp đôi có một cái kết viên mãn vì mỗi người đều tìm được cho mình tình yêu mới. Ngày 28/7 tới, Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ tổ chức hôn lễ. Fan hi vọng Hà Hồ và Kim Lý sẽ sớm thông báo tin vui trong năm nay.