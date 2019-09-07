Đàm Thu Trang bị mỉa mai lấy chồng vì tiền, Cường Đô la phản ứng gay gắt

Đây không phải là lần đầu tiên Đàm Thu Trang nhận bình luận ác ý của cư dân mạng về chuyện kết hôn với Cường Đô la vì ham giàu.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang thường xuyên cập nhật nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của cuộc sống vợ chồng son trên trang cá nhân. Đôi vợ chồng trẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm, chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ.

Cách đây ít giờ, Cường Đô la khiến dân mạng phấn khích khi chia sẻ ảnh chụp màn hình những bài phỏng vấn của Đàm Thu Trang nói về cuộc sống của hai vợ chồng sau đám cưới kèm chú thích trách yêu: "Toàn nói xấu chồng thôi".

Khoảnh khắc ngọt ngào của Cường Đô la bên vợ mới cưới khiến fan 'tan chảy' - Ảnh: FB

Trong thời gian ngắn, bài viết đã thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng. Đa phần mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình yêu cả hai dành cho nhau. Dưới phần bình luận, Cường Đô la và Đàm Thu Trang nhận được rất nhiều lời chúc mừng của mọi người.

Thế nhưng không phải ai cũng có cái nhìn tốt đẹp về tình cảm của cặp đôi. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi, một dân mạng lại buông lời mỉa mai cho rằng chân dài Lạng Sơn kết hôn chỉ vì tiền: "Không có tiền thì thương vào". Ngay lập tức, chàng doanh nhân họ Nguyễn bảo vệ vợ bằng một hành động thẳng thắn và gay gắt: "Cút".

Anh chàng vô cùng tức giận và yêu cầu người này ra khỏi trang cá nhân của mình ngay - Ảnh: FB

Trước đó, khi mới công khai tình cảm với "Đại gia phố núi", chân dài xứ Lạng từng nhận về nhiều bình luận kém duyên của anti-fan. Riêng doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, đây không phải lần đầu anh bênh vực bà xã nhưng có lẽ là lần gay gắt nhất.

Từng trải qua rất nhiều mối tình nhưng Đàm Thu Trang là người duy nhất được ủng hộ khi đến với Cường Đô la - Ảnh: FB

Sau 2 năm hẹn hò, đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào cuối tháng 7 vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh. Sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang thoải mái hơn khi nói về cuộc sống bên ông xã đại gia.

Lý do thực sự khiến Hồ Ngọc Hà và bạn trai Kim Lý không còn đăng ảnh chụp chung sau đám cưới Cường Đô la Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đăng tải hình ảnh Kim Lý lên trang cá nhân, đồng thời tiết lộ lý do “lặn mất tăm” bấy lâu của bạn trai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-thu-trang-bi-mia-mai-lay-chong-vi-tien-cuong-do-la-phan-ung-gay-gat-336998.html