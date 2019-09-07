Đàm Thu Trang bị mỉa mai lấy chồng vì tiền, Cường Đô la phản ứng gay gắt

Hậu trường 07/09/2019 11:25

Đây không phải là lần đầu tiên Đàm Thu Trang nhận bình luận ác ý của cư dân mạng về chuyện kết hôn với Cường Đô la vì ham giàu.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang thường xuyên cập nhật nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của cuộc sống vợ chồng son trên trang cá nhân. Đôi vợ chồng trẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm, chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ.

Cách đây ít giờ, Cường Đô la khiến dân mạng phấn khích khi chia sẻ ảnh chụp màn hình những bài phỏng vấn của Đàm Thu Trang nói về cuộc sống của hai vợ chồng sau đám cưới kèm chú thích trách yêu: "Toàn nói xấu chồng thôi".

cuong do la 1
Khoảnh khắc ngọt ngào của Cường Đô la bên vợ mới cưới khiến fan 'tan chảy' - Ảnh: FB

Trong thời gian ngắn, bài viết đã thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng. Đa phần mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình yêu cả hai dành cho nhau. Dưới phần bình luận, Cường Đô la và Đàm Thu Trang nhận được rất nhiều lời chúc mừng của mọi người.

Thế nhưng không phải ai cũng có cái nhìn tốt đẹp về tình cảm của cặp đôi. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi, một dân mạng lại buông lời mỉa mai cho rằng chân dài Lạng Sơn kết hôn chỉ vì tiền: "Không có tiền thì thương vào". Ngay lập tức, chàng doanh nhân họ Nguyễn bảo vệ vợ bằng một hành động thẳng thắn và gay gắt: "Cút".

cuong do la 2
Anh chàng vô cùng tức giận và yêu cầu người này ra khỏi trang cá nhân của mình ngay - Ảnh: FB

Trước đó, khi mới công khai tình cảm với "Đại gia phố núi", chân dài xứ Lạng từng nhận về nhiều bình luận kém duyên của anti-fan. Riêng doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, đây không phải lần đầu anh bênh vực bà xã nhưng có lẽ là lần gay gắt nhất.

cuong do la 3
Từng trải qua rất nhiều mối tình nhưng Đàm Thu Trang là người duy nhất được ủng hộ khi đến với Cường Đô la - Ảnh: FB

Sau 2 năm hẹn hò, đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào cuối tháng 7 vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh. Sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang thoải mái hơn khi nói về cuộc sống bên ông xã đại gia.

Lý do thực sự khiến Hồ Ngọc Hà và bạn trai Kim Lý không còn đăng ảnh chụp chung sau đám cưới Cường Đô la

Lý do thực sự khiến Hồ Ngọc Hà và bạn trai Kim Lý không còn đăng ảnh chụp chung sau đám cưới Cường Đô la

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đăng tải hình ảnh Kim Lý lên trang cá nhân, đồng thời tiết lộ lý do “lặn mất tăm” bấy lâu của bạn trai.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Thu Trang Nguyễn Quốc Cường Cường Đô la và Đàm Thu Trang

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026