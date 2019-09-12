Cường Đô la nhận xét điều bất ngờ khi đi họp phụ huynh cho con trai Subeo

"Đại gia phố núi" Cường Đô la khoe ảnh bên con trai Subeo khi đến trường họp phụ huynh đầu năm cho cậu bé kèm lời nhận xét đầy tự hào.

Trên trang cá nhân, Cường Đô la gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp cùng quý tử đầu lòng Subeo. Chàng doanh nhân họ Nguyễn vô cùng phấn khởi khi đi họp phụ huynh đầu năm cho con trai cưng. Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường bày tỏ sự bất ngờ vì con trai ngày càng cao lớn, ra dáng thanh niên khi chụp ảnh cùng bố. Anh viết đầy tâm đắc: "Càng ngày càng giống hai anh em rồi".

Dân mạng nhận xét Subeo càng lớn càng giống bố Quốc Cường - Ảnh: FB

Dưới bài viết, Đàm Thu Trang để lại bình luận phấn khích trước sự đáng yêu của bố con Cường Đô la. Nhiều dân mạng khen ngợi sự dễ thương của Subeo.

Mọi người bày tỏ: "Hai anh em dễ thương quá"; "Nhìn Subeo càng dễ thương anh ơi"; "Siêu đẹp trai như nhau ấy! Chúc Subeo một năm học mới đầy thành công học chăm và giỏi hơn nữa nhé!"; "Hai cha con nhìn dễ thương quá nhưng ảnh có thêm chị Thu Trang nữa sẽ càng dễ thương hơn"; "Subeo sắp lớn vượt bố Cường rồi ý"; "Subeo càng lớn càng giống bố"...

Đàm Thu Trang dành nhiều tình cảm cho con trai riêng của chồng - Ảnh: FB

Subeo là con trai chung của Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà sau cuộc tình nhiều ồn ào. Hiện tại, cả hai đều tìm được hạnh phúc mới. Dù vậy, mối quan tâm lớn nhất của họ vẫn là cậu quý tử Subeo. Vào những dịp đặc biệt, cặp đôi không ngần ngại tái hợp vì hạnh phúc của con.

Mối quan hệ tốt đẹp của Cường Đô la và Hà Hồ sau chia tay khiến nhiều người cảm phục - Ảnh: Internet

Cuối tháng 7 vừa qua, Subeo cũng có mặt trong ngày cưới của bố Quốc Cường và tỏ ra vô cùng thân thiết với Đàm Thu Trang.

Đàm Thu Trang bị mỉa mai lấy chồng vì tiền, Cường Đô la phản ứng gay gắt Đây không phải là lần đầu tiên Đàm Thu Trang nhận bình luận ác ý của cư dân mạng về chuyện kết hôn với Cường Đô la vì ham giàu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuong-do-la-nhan-xet-dieu-bat-ngo-khi-di-hop-phu-huynh-cho-con-trai-subeo-337589.html