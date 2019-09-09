Sau kết hôn, Đàm Thu Trang khoe ảnh diện váy khoét sâu để lộ vòng 1 căng đầy quyến rũ

Hậu trường 09/09/2019 11:28

Lâu lắm rồi cư dân mạng mới thấy người mẫu Đàm Thu Trang khoe dáng với váy khoét sâu gợi cảm để lộ đôi gò bồng đảo quyến rũ.

Từ sau khi lấy chồng đại gia, người mẫu Đàm Thu Trang được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc. Trên trang cá nhân, bà xã Cường Đô la rất kín tiếng. Chỉ thỉnh thoảng cô mới chia sẻ vài hình ảnh đến người hâm mộ.

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Người đẹp thỉnh thoảng đăng tải ảnh chụp cùng chồng lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Tuy nhiên mới đây, Đàm Thu Trang khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải hình ảnh đầy gợi cảm lên Facebook. Đây được xem là lần hiếm hoi người đẹp chịu khó khoe hình thể quyến rũ trên mạng xã hội.

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Hình ảnh xinh đẹp của Đàm Thu Trang - Ảnh: FB

Trong hình ảnh được chia sẻ, nữ người mẫu diện chiếc đầm trắng tinh khôi với phần cổ khoét sâu vừa tinh tế vừa sexy. Ở góc chụp nghiêng, Đàm Thu Trang để lộ đôi gò bồng đảo nóng bỏng và khuôn mặt xinh đẹp không tì vết.

Dưới bài đăng của Đàm Thu Trang, bạn bè và người hâm mộ không ngừng xuýt xoa trước vóc dáng và nhan sắc của cô.

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Người đẹp nhận được rất nhiều lời khen - Ảnh: FB

Cách đây vài ngày, Đàm Thu Trang bị anti-fan mỉa mai kết hôn vì tiền. Cụ thể, một tài khoản đã để lại bình luận: Không có tiền thì thương vào…”. Ngay lập tức, Cường Đô la đã lên tiếng bảo vệ vợ, đồng thời để lại bình luận khá gay gắt: “Cút”. Hành động này của chàng doanh nhân phố núi nhận được nhiều lời khen từ chị em.

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Cường Đô la sẵn sàng bảo vệ vợ - Ảnh: FB
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Hình ảnh trong chuyến du lịch của gia đình Cường Đô la - Ảnh: FB

Sau đám cưới xa hoa, Cường Đô la và Đàm Thu Trang vẫn chưa có một tuần trăng mật chính thức nào vì cả hai đều bận rộn với công việc. Tuy nhiên, cặp đôi lại dành những ngày nghỉ hiếm hoi để cùng cậu con trai Subeo đi du lịch. Được biết, đây là kỳ nghỉ mà vợ chồng Cường Đô la thưởng cho con trai trước khi cậu bé nhập học.

Đàm Thu Trang bị mỉa mai lấy chồng vì tiền, Cường Đô la phản ứng gay gắt

Đàm Thu Trang bị mỉa mai lấy chồng vì tiền, Cường Đô la phản ứng gay gắt

Đây không phải là lần đầu tiên Đàm Thu Trang nhận bình luận ác ý của cư dân mạng về chuyện kết hôn với Cường Đô la vì ham giàu.

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Từ khóa:   Đàm Thu Trang Cường Đô la Subeo

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