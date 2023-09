Hạnh phúc như Đàm Thu Trang, được con trai riêng của chồng tặng quà 20/10 kèm lời chúc siêu ngọt ngào

Có thể thấy, Đàm Thu Trang và bé Subeo có mối quan hệ vô cùng tốt. Dịp 20/10, con trai Cường Đô la còn dành tặng cho mẹ kế món quà đáng yêu.

Hòa chung không khí nô nức chào đón ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Đàm Thu Trang vừa khoe món quà đặc biệt từ những người thân yêu. Trên trang cá nhân, bà xã Cường Đô la đăng tải hình ảnh chiếc bánh kem kèm hoa do chồng và Subeo dành tặng. Đáng chú ý, trên bó hoa là dòng chữ: "Subeo chúc mừng mẹ Trang 20/10".

Đàm Thu Trang khoe món quà 20/10 của chồng và bé Subeo - Ảnh: FB

Đáp lại tình cảm của Subeo và ông xã, người đẹp Lạng Sơn hạnh phúc viết: "Love you so much... my husband, my son, with love" (Tạm dịch: Yêu nhiều lắm... chồng và con tôi).

Hình ảnh xúc động khi Subeo tham dự hôn lễ của ba Quốc Cường - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Đàm Thu Trang đã thu hút sự chú ý của đông đảo bạn bè và cư dân mạng. Mọi người gửi lời chúc mừng Đàm Thu Trang và dành lời khen cho sự đáng yêu của Subeo cùng sự tinh tế của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường: "Hạnh phúc quá mẹ Trang ơi"; "Yêu thương thật sự"; "Subeo quá tuyệt"; "Cường thật đáng cho các đàn ông học tập 1 việc làm rất bình thường nhưng vĩ đại tại Việt Nam"... Đáng chú ý, mẹ ruột Đàm Thu Trang cũng bày tỏ: "Yêu bạn nhỏ này lắm".

Cô nhận được rất nhiều lời chúc của mọi người - Ảnh: FB

Sau 2 năm mặn nồng, tháng 7/2019, Cường Đô la và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Đàm Thu Trang có mối quan hệ tốt đẹp với bé Subeo. Cậu nhóc thường xuyên đi chơi cùng vợ chồng Cường Đô la. Trong hôn lễ của ba, Subeo cũng có mặt và thể hiện tình cảm thân thiết với mẹ kế.

Kết hôn chưa được bao lâu, Đàm Thu Trang đã bóc trần tính cách thật của Cường Đô la Trên trang cá nhân của chàng doanh nhân phố núi, người hâm mộ vô cùng thích thú khi phát hiện Đàm Thu Trang và Cường Đô la không ngừng kể tội nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hanh-phuc-nhu-dam-thu-trang-duoc-con-trai-rieng-cua-chong-tang-qua-20-10-kem-loi-chuc-sieu-ngot-ngao-341596.html