Vừa lộ bụng lớn bất thường, Đàm Thu Trang đã ngầm báo tin mang thai con của Cường Đô la?

Hậu trường 04/11/2019 17:26

Động thái mới đây của Đàm Thu Trang dưới bài đăng của ông xã đại gia làm dấy lên nghi án cô đang mang thai con đầu lòng.

Ít giờ trước, Cường Đô la vừa đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh tràn đầy sức sống kèm lời chúc đầu tuần vui vẻ đến bạn bè và cộng đồng mạng.

Dưới bài viết, "đại gia phố núi" nhận được vô số lời khen từ mọi người. Từ ngày lấy vợ, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường thay đổi thấy rõ, đặc biệt là vóc dáng. Không còn thân hình gầy guộc như trước, Cường Đô la ngày càng "phát tướng", có da có thịt và thần sắc tươi trẻ, rạng ngời. Ngoài những lời khen dành cho "đại gia phố núi", mọi người cũng khen Đàm Thu Trang chăm chồng quá khéo, giúp anh ngày một phong độ.

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Cường Đô la ngày càng phong độ - Ảnh: FB

Dưới bài viết, chân dài xứ Lạng cũng vào góp vui. Tuy nhiên, dòng bình luận của vợ Cường Đô la lại làm dấy lên nghi án bầu bí khi nhắc đến vấn đề "vợ con".

Cô nhắn nhủ: "Vâng… xin cảm ơn đồng chí… Chúc đồng chí tuần mới làm việc thật hiệu quả để cuối tuần có thể đưa vợ con đi du hí nhé”.

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Qua phần bình luận, dân mạng cho rằng đôi vợ chồng trẻ đã có tin vui - Ảnh: FB

Trước đó ít giờ, Cường Đô la khoe ảnh bên cạnh bà xã Đàm Thu Trang và hội ngộ một vài người bạn khi về quê vợ ở Lạng Sơn.

Thế nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất chính là thân hình tăng cân thấy rõ của Đàm Thu Trang. Một số dân mạng tinh ý còn "soi" được vòng 2 lớn bất thường của chân dài này.

Vừa lộ bụng lớn bất thường, Đàm Thu Trang đã ngầm báo tin mang thai con của Cường Đô la? - Ảnh 3
Đàm Thu Trang lộ vòng 2 lớn bất thường sau khi về nhà chồng - Ảnh: FB

Hiện tại, cặp đôi vẫn chưa chính thức lên tiếng về việc có tin vui sau ít tháng kết hôn. Tuy nhiên, người hâm mộ hi vọng vợ chồng Cường Đô la sẽ sớm sinh con đầu lòng để hôn nhân càng thêm viên mãn.

Vừa tiết lộ mong muốn sớm sinh con, cư dân mạng phát hiện dấu hiệu mang thai của Đàm Thu Trang?

Vừa tiết lộ mong muốn sớm sinh con, cư dân mạng phát hiện dấu hiệu mang thai của Đàm Thu Trang?

Bức ảnh mới nhất của Đàm Thu Trang và Cường Đô la bất ngờ gây chú ý khi bà xã chàng doanh nhân phố núi để lộ vòng 2 lớn bất thường.

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