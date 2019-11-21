Sau nghi án bầu bí, Đàm Thu Trang mừng sinh nhật sớm bên Cường Đô la, gây chú ý nhất là vòng 2

Hậu trường 21/11/2019 11:48

Đây là lần đầu tiên Đàm Thu Trang khoe ảnh toàn thân ở góc chụp chính diện sau tin đồn đang mang thai con đầu lòng với Cường Đô la.

Cường Đô la và Đàm Thu Trang chính thức "về chung nhà" vào cuối tháng 7/2019. Hiện cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ngập tràn hạnh phúc.

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Cặp đôi quấn quýt không rời sau khi kết hôn - Ảnh: FB
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Đàm Thu Trang được khen chăm chồng khéo, Cường Đô la ngày càng phong độ - Ảnh: FB

Vốn là người kín tiếng, nhưng từ ngày về làm vợ doanh nhân họ Nguyễn, Đàm Thu Trang lại chăm khoe những khoảnh khắc "tình bể bình" trong các chuyến đi cùng "đại gia phố núi" khiến chị em phát hờn. Tuy nhiên trong một hình ảnh được đăng tải cách đây không lâu, mỹ nhân xứ Lạng lại vô tình để lộ vòng 2 to bất thường. Cô bị nghi đang mang thai con đầu lòng với Cường Đô la sau 4 tháng làm đám cưới.

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Dân mạng đồn đoán Đàm Thu Trang mang thai con đầu lòng vì bức ảnh này - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, bà xã doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã đập tan tin đồn bầu bí một cách hết sức nhẹ nhàng và thuyết phục. Cụ thể, cô vừa đăng ảnh trong buổi tiệc sinh nhật sớm bên chồng. Đây là lần đầu tiên mỹ nhân xứ Lạng khoe ảnh toàn thân ở góc chính diện sau nghi án bầu bí. Dễ dàng nhận ra, vóc dáng của Đàm Thu Trang vẫn rất thanh mảnh, vòng hai thon gọn bất ngờ. Bằng cách này, cô đã ngầm chứng minh hình ảnh vùng bụng to bất thường trước đó chỉ là do góc máy.

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Người hâm mộ 'mừng hụt' vì Đàm Thu Trang lộ bụng thon gọn trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB
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Vợ chồng 'đại gia phố núi' khiến dân mạng phấn khích vì diện trang phục thú bông đáng yêu - Ảnh: FB

Dù có chút hụt hẫng nhưng nhiều người vẫn gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi, hi vọng cả hai sẽ đón tin vui trong một ngày gần nhất.

Vừa lộ bụng lớn bất thường, Đàm Thu Trang đã ngầm báo tin mang thai con của Cường Đô la?

Vừa lộ bụng lớn bất thường, Đàm Thu Trang đã ngầm báo tin mang thai con của Cường Đô la?

Động thái mới đây của Đàm Thu Trang dưới bài đăng của ông xã đại gia làm dấy lên nghi án cô đang mang thai con đầu lòng.

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Từ khóa:   Cường Đô La và Đàm Thu Trang Đàm Thu Trang Đại gia phố núi

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