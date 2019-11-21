Sau nghi án bầu bí, Đàm Thu Trang mừng sinh nhật sớm bên Cường Đô la, gây chú ý nhất là vòng 2

Cường Đô la và Đàm Thu Trang chính thức "về chung nhà" vào cuối tháng 7/2019. Hiện cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ngập tràn hạnh phúc.

Cặp đôi quấn quýt không rời sau khi kết hôn - Ảnh: FB

Đàm Thu Trang được khen chăm chồng khéo, Cường Đô la ngày càng phong độ - Ảnh: FB

Vốn là người kín tiếng, nhưng từ ngày về làm vợ doanh nhân họ Nguyễn, Đàm Thu Trang lại chăm khoe những khoảnh khắc "tình bể bình" trong các chuyến đi cùng "đại gia phố núi" khiến chị em phát hờn. Tuy nhiên trong một hình ảnh được đăng tải cách đây không lâu, mỹ nhân xứ Lạng lại vô tình để lộ vòng 2 to bất thường. Cô bị nghi đang mang thai con đầu lòng với Cường Đô la sau 4 tháng làm đám cưới.