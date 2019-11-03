Sau vài tháng kết hôn, bà xã Cường Đô la tiết lộ kế hoạch sinh con trong tương lai

Mới đây, Đàm Thu Trang và Cường Đô la đã cùng nhau dự tiệc sinh nhật con của một người bạn thân và bày tỏ mong muốn sớm có con đầu lòng.

Ngày 27/8, cặp đôi Đàm Thu Trang và Cường Đô La tổ chức lễ cưới xa hoa trong sự chúc phúc của bạn bè và người hâm mộ. Từ sau khi kết hôn, Cường Đô La và Đàm Thu Trang đều khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Chính vì vậy, những thông tin hiếm hoi về vợ chồng chàng doanh nhân phố núi luôn thu hút sự chú ý của công chúng.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang là cặp vợ chồng khá kín tiếng - Ảnh: Internet Mới đây, Đàm Thu Trang và ông xã đã cùng nhau tham dự tiệc thôi nôi con gái Diệp Lâm Anh. Trên trang cá nhân, bà xã Cường Đô la đăng tải loạt ảnh tại bữa tiệc này và hài hước cho biết: “Cô gái của tớ Diệp Lâm Anh... my superwoman. Chúc mừng gia đình em bé Boorin đã đón thêm thành viên mới bé BiBoy... cũng xin là nhà cậu tạm thời đi chậm chậm lại đợi nhà tớ với nhé”. Bài đăng gây chú ý của Đàm Thu Trang - Ảnh: FB Theo đó, bà xã Đàm Thu Trang than thở cả thanh xuân chỉ đi thăm bạn bè sinh em bé, đồng thời xin mọi người sống chậm lại để đợi gia đình cô đón “tin vui”. Dưới bài đăng của Đàm Thu Trang, nhiều bạn bè và người hâm mộ đồng loạt hối thúc Đàm Thu Trang sớm sinh con: “Cô Đàm Thu Trang cũng khởi động đi”, “Bạn Trang và Cường cũng nhanh nhanh có em bé đi”....

Đàm Thu Trang muốn sớm sinh con - Ảnh: FB Trước đó, bạn thân Đàm Thu Trang từng cho biết cặp đôi đang mong muốn và đã lên kế hoạch sinh con đầu lòng. Cường Đô la like bình luận của một cư dân mạng dự đoán Đàm Thu Trang mang thai - Ảnh: FB Thậm chí cách đây vài ngày, một cư dân mạng đã để lại bình luận cho rằng Đàm Thu Trang đang mang thai: “Cười vì có baby, im lặng vì hạnh phúc” và ngay lập tức, Cường Đô la đã like bình luận này. Chính vì vậy, người hâm mộ đang vô cùng mong chờ “tin vui” của cặp đôi trong tương lai.

Hạnh phúc như Đàm Thu Trang, được con trai riêng của chồng tặng quà 20/10 kèm lời chúc siêu ngọt ngào Có thể thấy, Đàm Thu Trang và bé Subeo có mối quan hệ vô cùng tốt. Dịp 20/10, con trai Cường Đô la còn dành tặng cho mẹ kế món quà đáng yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-vai-thang-ket-hon-ba-xa-cuong-do-la-tiet-lo-ke-hoach-sinh-con-trong-tuong-lai-343067.html