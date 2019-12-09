Đăng ảnh quá khứ 10 năm trước, Cường Đô la được khen ‘dậy thì thành công’

Hậu trường 09/12/2019 14:50

Chia sẻ hình ảnh thời trẻ trên trang cá nhân, Cường Đô la được nhiều người nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc nhờ bà xã chăm tốt.

Mới đây, ông xã Đàm Thu Trang - Cường Đô la bất ngờ gây chú ý khi đăng tải bức ảnh cách đây 10 năm lên trang Facebook cá nhân.

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Hình ảnh cách đây 10 năm của Cường Đô la - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, chàng doanh nhân phố núi ăn mặc giản dị và trông khá thư sinh khi chụp cùng nam diễn viên nổi tiếng Jack Black. Có thể thấy, Cường Đô la sở hữu chiều cao khiêm tốn và vóc dáng gầy gò với phần gò má hóp lại trông hơi thiếu sức sống. Thậm chí, nhiều người còn không nhận ra Cường Đô la khi thoáng xem hình.

Thế nhưng, khi so sánh với ngoại hình ở thời điểm hiện tại, Cường Đô la được nhận xét là thăng hạng nhan sắc đáng kể. Anh chàng tăng cân thấy rõ và nhìn phong độ hơn trước rất nhiều.

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Cường Đô la của hiện tại được nhận xét bảnh bao hơn - Ảnh: FB
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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh quá khứ của ông xã Đàm Thu Trang. Một số cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên trước màn “lột xác” về ngoại hình của Cường Đô la, số khác lại khen Đàm Thu Trang chăm quá “mát tay”: “Giờ em nhìn đầy đặn. Trang nuôi mát tay nên thời gian này thấy béo ra”, “Dậy thì thành công hả anh”, “Xưa và nay khác nhau quá idol ơi”, “Lúc này phong độ nhất”…

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